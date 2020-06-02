bob娱乐真人-迎雨季高峰期 福建全力防汛

中新社福州6月1日电 (记者 龙敏)一场骤雨，让福建省福州市城区傍晚下班时分变得异常拥堵。福州市民陈贺说，往常回家只需半个小时，现在要一个多小时。

6月1日，福建省气象台继续发布暴雨黄色预警信号，莆田、福州、三明、龙岩、漳州、厦门、泉州七市和平潭综合实验区、宁德中南部、南平南部的部分县市有50毫米以上的强降水。同时，福建省气象台还发布了雷电黄色预警信号。

官方统计数据显示，5月31日6时至6月1日6时，福建全省有23个县(市、区)的60个乡镇累积降雨量超过50毫米，其中仙游、闽清和德化有5个乡镇雨量超过100毫米，以仙游钟山镇的129.7毫米最大；1小时雨量最大也是在仙游钟山镇，达117.8毫米。

持续强降雨导致福建防汛形势较为严峻。6月上旬是福建雨季高峰期之一，本周受低涡切变影响，福建省仍多明显降水。据福建省气象台预测，强降雨在2日至3日有短暂性减弱后，4日至5日福建北部地区部分有大雨到暴雨，6日至9日福建中北部地区将有明显降水过程。

气象专家强调，应注意防范持续强降水可能引发的山洪、城乡积涝和滑坡、泥石流等次生灾害。

福建境内铁路已启动防洪措施。中国铁路南昌局集团有限公司南平工务段路桥科负责人吴文君说，该段在24个防洪重点地段设置看守点，只要降雨量达到警戒值，立即启动防洪应急响应，安排人员对沿线铁路进行巡查和添乘检查；在南平、武夷山等地安排轨道车、挖掘机和抢险人员待命，确保水害发生后，第一时间赶赴现场抢险。(完)

【编辑:周驰】

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