bob游戏平台官网-体彩公益足迹遍八闽 “六一”投递“时光梦想”

中新网福建长汀6月1日电 (叶秋云)“我把你画成花，未开的一朵花，再把思念一点一滴画成雨落下……”6月1日，福建长汀县宣成中心学校教室里传来一阵阵悦耳歌声，同学们正在欢庆“六一”儿童节。

当天上午，“公益体彩 阳光校园”长汀县宣成中心学校捐赠仪式在该学校举行，福建省体彩中心给孩子们带来了冬夏校服、书包、课桌椅、篮球架、乒乓球、乒乓球球拍及教学用的音响、电脑等价值近50万元的物资。

在宣成中心学校教室里，学生们正在“时光梦想明信片”上写下自己的梦想。 叶秋云 摄

“当上某某知名侦探。”为了给孩子们过一个“特别”的儿童节，在“时光梦想明信片”互动环节，孩子们在“时光梦想明信片”上写下自己的梦想，将现在的梦想投递给10年后的自己。

宣成中心学校六年级学生池佩雯接受记者采访时表示，赠人玫瑰，手有余香。叔叔、阿姨们的慷慨解囊、爱心捐赠的行为，已经在我们心中生根发芽，我们会以他们为榜样，努力学习，奋发向上，树立伟大的理想。

活动现场，福建省体育彩票管理中心展示的“公益体彩 阳光校园”公益足迹纪念板上添上了长汀宣成中心学校的纪念标，体彩公益足迹已遍布八闽。

“公益体彩 阳光校园”长汀县宣成中心学校捐赠仪式在宣成中心学校举行。 叶秋云 摄

福建省体彩中心副主任傅志忠在致辞中表示，一直以来，福建体彩中心从革命老区和苏区入手，对经济欠发达的边远山区学校捐助款项，以此来补充边远山区学校教学物资的不足。

从2005年开始，福建省体彩中心分多个批次给长汀县塘背小学捐赠助学款、饮水工程款及图书等，累计捐助47万元。2012年起，福建省体彩中心在福建省内开展“公益体彩快乐操场”和“暖冬”活动，先后捐助了南平、三明、宁德、福州、莆田、泉州、漳州、龙岩等地的山区边远学校80所。

对于此次“公益体彩 阳光校园”公益活动来到长汀县宣成中心学校，长汀县文化体育和旅游局党组书记、局长范元丰表示，在即将迎来中小学、幼儿园全面复学复课之时，福建省体彩中心向长汀县宣成中心学校捐赠物资，是助力该校全面复学复课、提升教学质量的及时雨和大礼包，更是新时代扶贫扶智的生动体现，将助力长汀教育发展，改善受助学校办学条件，让学子受益慈善之举。(完)

【编辑:周驰】

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