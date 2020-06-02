bob手机版下载-普京：宪法修正案全俄投票将于7月1日举行

中新社莫斯科6月1日电 (记者 王修君)据俄总统新闻网消息，俄罗斯总统普京1日签署总统令，于7月1日举行宪法修正案全俄投票。

当天早些时候，普京与俄中央选举委员会领导层以及宪法修正案起草工作组成员举行了工作会议。期间，俄中选委主席帕姆菲洛娃建议于7月1日举行修宪全俄投票。对此，普京表示了支持。同时，普京要求相关机构全面保障投票站安全并呼吁俄罗斯公民积极参加修宪投票。

资料图：俄罗斯总统普京。

帕姆菲洛娃说，进行投票时将最大限度地降低接触。投票可以在室内进行，也可以视情况在室外进行。中选委将为每位投票的选民准备一次性口罩、手套和笔。此外，俄中选委还将为老人以及出行不方便的民众组织流动投票站。

俄消费者权益保护和公益监督局局长波波娃当天表示，到7月1日之前俄疫情将达到最佳指标，所以举行投票是安全的。她说，根据国际经验和专家意见，已经编写了相关指导意见，要让投票期间的病毒传播风险降为最低，甚至彻底排除风险。

当天俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，7月1日全俄将放假。

1月15日，普京发表国情咨文时提议对宪法进行修订。修宪内容包括明确国务委员会的地位、扩大国家杜马(议会下院)权力、赋予联邦委员会(议会上院)任命最高法院院长权力等。其中在国家杜马对草案进行二读时加入的允许俄现任总统再次参加2024年大选的修宪内容引起了外界关注。

该修宪草案先后获得国家杜马、联邦委员会和地方议会通过并得到宪法法院的合宪确认。此后，普京签署总统令，决定于4月22日就宪法修正案举行全俄投票。3月25日，受疫情影响，普京签署命令，推迟投票日期。(完)

【编辑:郭炘蔚】

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