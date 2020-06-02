bob手机版下载-孙春兰在北京调研时强调 统筹抓好疫情防控和复学复课

孙春兰在北京调研时强调 统筹抓好疫情防控和复学复课 让每个孩子健康快乐成长

新华社北京6月1日电 今天是“六一”国际儿童节，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰来到北京市中小学和幼儿园，检查疫情防控工作，看望复学复课学生，并向孩子们致以节日祝贺。

孙春兰指出，习近平总书记寄语全国各族少年儿童，肯定他们在抗击疫情中展现的良好精神风貌，勉励他们为实现中华民族伟大复兴的中国梦时刻准备着。各级党委和政府、教育部门、学校要深入学习贯彻习近平总书记寄语精神，把党中央、国务院对少年儿童的关心关爱落到实处，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，培养能够担当民族复兴大任的时代新人。

在北京汇文中学、光明小学和第五幼儿园，孙春兰实地察看学生入校测温、教室及活动场所防控、应急处置、防疫物资储备等情况，并与教职员工、校医等进行交流。她指出，目前，各级各类学校正在分层分批有序复学复课。要严格落实校园疫情防控技术方案和指引，从师生进出校门、教室、宿舍、食堂、操场等，全流程细化防控措施，做到经常通风、定期消毒、错峰就餐和上下学，确保复学复课安全。要完善应急预案，开展必要的演练，建立学校与医疗机构点对点的“绿色通道”，具体责任到人。要加强健康教育，引导学生勤洗手、多锻炼，增强体质，降低近视率、肥胖率。幼儿园要“一园一案”制定防控方案，对受疫情影响的民办幼儿园要落实帮扶政策，助力纾困发展。

孙春兰强调，要压实属地、教育部门、学校、家庭的责任，强化校长第一责任人职责，坚持每日“晨午晚检”、“日报告”、“零报告”制度，保障学生的健康和安全。家长要和学校、老师保持密切联系，配合做好健康监测等工作，培养孩子良好的生活习惯和卫生习惯。疫情的发生对学生的学习、生活、心理都产生了影响，要关注每个学生的情况，全面掌握心理健康状况，做好心理疏导和心理干预，让他们从小就保持积极向上的态度，长大以后成为建设国家的栋梁之材。

【编辑:陈海峰】

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