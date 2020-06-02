bob手机版下载-8天近293万个签名 香港市民支持涉港国安立法

新华社香港6月1日电（记者丁梓懿）8天时间开设5400多个街站，2.5万人次义工参与，近293万名市民签名支持……由香港各界“撑国安立法”联合阵线发起的“撑国安立法”签名行动，得到香港市民热烈响应。

“我们希望表达全港市民全力支持从国家层面建立健全香港维护国家安全的法律制度和执行机制的正确决定，保障国家安全，维护香港繁荣稳定。”在香港各界“撑国安立法”联合阵线1日举行的记者会上，联合阵线召集人之一、全国人大常委会委员谭耀宗表示。

为了支持香港国家安全立法，包括谭耀宗在内的13位召集人于5月24日发起组建香港各界“撑国安立法”联合阵线，得到社会各方积极回应。2074名社会各界人士成为发起人，1023个各界机构成为支持团体。他们在全港设置街站，并在网上发起联署，呼吁市民参与“撑国安立法”签名行动。

6月1日，香港各界“撑国安立法”联合阵线召集人出席记者会。新华社记者 吕小炜 摄

从5月24日至31日，线上线下签名活动全面展开，截至5月31日晚11时，8天收集到近184万个市民现场签名以及近109万个网上签名，共有近293万名香港市民表示支持国安立法。

“街头所见，市民都踊跃参与签名行动，不少地区出现排队签名的长龙，当中不乏年轻人支持。”谭耀宗说，尽管有的街站被恶意滋扰，受“黑暴”影响提前关站，但这并不影响义工朋友和广大市民的热心支持，他们上下一心，共同捍卫家园。

香港特区行政长官林郑月娥、多位特区政府司局长以及港区全国人大代表和全国政协委员等社会各界人士都到街站签名支持，呼吁齐撑香港国安立法。

在当日的记者会上，谭耀宗、吴秋北、谭锦球、李慧琼、苏长荣、王惠贞、陈勇等多位召集人共同出席活动，呼吁全港市民继续支持香港国家安全立法。

6月1日，香港各界“撑国安立法”联合阵线召集人与嘉宾出席记者会。新华社记者 吕小炜 摄

香港民建联主席、特区立法会议员李慧琼表示，过去一年出现了很多严重挑战“一国两制”原则底线，严重危害国家主权、安全、发展利益的违法活动，国家此时进行国安立法是应有之义，是对全国人民负责，确保“一国两制”行稳致远。她呼吁市民继续站出来支持香港国家安全立法。

港区全国政协委员黄英豪说，国家安全是包括750万香港同胞在内的全国人民的共同底线，涉港国家安全立法后，相信更多人会清楚相关法律界限。“只有大家遵守，香港才可以稳定，经济才得以继续发展，民生才得以继续改善。”

在此次签名行动中，九龙社团联会下辖属会的9000多名义工共收集到50多万个市民签名。九龙社团联会理事长王惠贞介绍，有一位百岁婆婆在家人搀扶下出来签名，许多青年人和纪律部队人员也出来签名。“大家上下一心，都希望早日完成香港国安立法，为香港繁荣稳定和长治久安打下坚实基础。”

6月1日，香港各界“撑国安立法”联合阵线召集人与嘉宾出席记者会。新华社记者 吕小炜 摄

谭耀宗表示，这次签名结果充分反映了香港市民支持涉港国安立法的强烈心声，联合阵线会尽快将签名结果交由中联办转呈中央，也会继续向市民做好香港国安立法宣传工作，希望尽快完成立法。

“撑国安立法，护‘一国两制’！国家安全，人人有责！”在记者会尾声，多位嘉宾上台齐呼口号，共同表达希望“一国两制”行稳致远、香港长期繁荣稳定的心愿。

责编：张青津

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