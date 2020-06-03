bob游戏平台官网-评论：容下“影帝钟美美”，更能体现教育包容

容下“影帝钟美美”，更能体现教育包容

第三只眼

“钟美美”们确实是教育包容度的试金石。

来自黑龙江鹤岗的男孩“钟美美”因为神模仿老师一度引发关注，近日却大量下架模仿老师的视频，有传言称他被“约谈”。5月29日，钟美美就下架视频进行回应：“我不想发那些了，我想换个风格，也是表演，但是不模仿老师了，我看他们挺多看腻了。”

夸张的姿态，犀利的眼神，对老师训话的“高度还原”，让这个把中小学老师气质“捏得死死的”“钟美美”火遍全网。这些视频勾起了很多人的童年回忆，也触发了一些人“被老师支配的恐惧”，被认为揭开了某些老师不堪的一面。

也因此，当“钟美美”删除一些模仿老师的视频，有人怀疑，他是否因为这些视频受到了有关方面的压力，而不得不“忍痛退网”。

从“钟美美”的回应来看，这种担忧应当是多余的，他只是不想这么拍了，要换一种风格。相比一些“被约谈”的传闻和猜测，我们当然希望他说的是实情。

不管“钟美美”的视频有没有讽刺老师的成分在，他的这种创作，都应该得到包容。这是我们的期许，也是包容性教育下的应然状况。正如很多人说的，“钟美美”是教育包容度的试金石。

“钟美美”的视频，从呈现效果来看，确实产生了一定的批评讽刺意味。但没人能够否认，这些内容不是个别老师形象的真实投射。

比如一些老师是不是会将“好学生”与“差学生”区别对待？平时是否会有侮辱学生人格甚至体罚的事情发生？如果这些行为客观存在，那“钟美美”通过“艺术再现”的方式将其重新还原，就谈不上“歪曲”、“抹黑”。

而且，“钟美美”也强调，自己视频中谈到的人名都是虚拟人物，虽然模仿但并没有丑化老师，因为（模仿的角色）并不是现实中存在的老师，只是临场发挥。所以，他的模仿，也并不指涉某一名具体老师，上纲上线就更加没有必要。

更应看到，这只是一个初中生出于“童心”而进行的创作，是一种比较纯粹的私人表达，成人世界没必要为其赋予诸多复杂的符号意义与过度解读。对于这种未成年人的娱乐化创作，只要不违法，无涉公序良俗，我们的教育就应该给予充分的尊重。一个足够自由、足够包容的教育氛围，应该容得下甚至鼓励这种不受拘束的自由表达。

作家周轶君在《他乡的童年》发表之后，写过一句话：教育不仅是娃的事，它是关于“人”的定义，是生活的一切。“钟美美”的视频就是一个阐述“关于人的教育”的契机：所谓教育，就是要尊重人性，激发禀赋，避免压制，主动点亮。对待“钟美美”最好的态度，就是尊重他创作的自由，让他自由地表达，自由地成长。

说到底，“钟美美”一系列戏仿老师的视频，都只是一个孩子的搞怪而已，原本就没什么恶意，没必要风声鹤唳，更别动辄吆喝着去“管一管”。

当然，因为他的视频确实道出了个别老师不太得体的课堂形象，所以老师们也不妨对镜自照，反求诸己，以一种更容易被接受的方式去与学生打交道。因为，最好的教育，就是与学生一同成长。

□王言虎（媒体人）

【编辑:陈海峰】

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