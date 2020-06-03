bob娱乐真人-女玩家排位玩瑶出错一件装，被网友骂到自闭，瑶玩家该何去何从？

王者荣耀中有一位极其独特而有创意的辅助英雄——瑶。这个辅助有控制有护盾，保护能力极强，使用大招可以挂在队友头上，紧紧跟随队友，形成强力联动。不过，因为一小部分玩家使用瑶时，因为懒得操作显得比较“混”，瑶的风评就越来越差，如今俨然已有“人人喊打”的趋势了。

最近有一位女玩家，在玩了一把瑶后，晒出了自己心满意足的战绩，却被“严格”的网友们骂到快自闭了。

这位女玩家的瑶，打出了1/0/14的完美辅助战绩，评分却只有8.5，因此她感觉到不公平，遂发到论坛上让大家评评理。谁知道，她因为错出了一件装备，而遭到网友们的痛骂。

这件装备就是她先出的“奔狼纹章”。大家知道，奔狼纹章是一件三级辅助装，三级辅助装会吞噬掉周围队友50%的金币和经验，这对于辅助自身来说当然能够提高经济收益，但是对于整个团队来说，经济的分配上就不合理了。三级辅助装出太早，容易导致我方C位经济不够，而辅助则经济溢出。从战绩图中就可以看出来，一个辅助瑶的经济居然比中路王昭君的经济都多。

此外，奔狼纹章是最不该优先升3级的辅助装，因为2级辅助装风灵纹章就足够给团队加速保证中期的团战了。

不得不说，现在的环境对瑶玩家的恶意还真是蛮大的。从战绩来看，这一局的对局显然是优势局，这位女玩家先出三级辅助装固然有错，但其实影响不会很大的。而且1/0/14的战绩还是比较优秀的，却依然遭到了网友们的质疑，瑶玩家现在真的是很难。不知道大家怎么看呢？

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