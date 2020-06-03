bob娱乐真人-“龙舟水”持续袭粤 阳江抢救被困人员495人

广州6月3日电 (王坚)受近期强盛的西南季风影响，“龙舟水”3日继续影响广东，清远、韶关、粤西和珠江三角洲市县仍有强降雨和雷电天气，未来两天，该省天气依然不稳定，局地雨势强烈，需注意防御局地强降水及地质灾害。2日遭遇特大暴雨袭击的阳江市抢救被困人员495人。

据广东省应急管理厅介绍，该省多地2日遭遇特大暴雨，监测显示，1日15时到2日15时，全省有11个气象站录得超过250毫米的特大暴雨，有78个气象站录得100毫米至250毫米的大暴雨，其中阳江江城区白沙镇站录得447.7毫米雨量。当日，广东省消防救援总队处理阳江洪涝灾害相关警情10起。

广东省防汛防旱防风总指挥部办公室介绍，阳江已提前预警镇(街道)、村(居)危险区域的民众，截至3日0时，出动抢险队员1954人、抢险车辆52台、橡皮艇18艘，抢救被困人员495人，转移危险地域人员1510人次，当地教育部门及时启动停课机制。同时，江门、汕头、茂名、肇庆、云浮等地加强会商研判，及时部署防御工作。

广东省应急管理厅相关负责人表示，阳江、东莞、珠海等地3日仍有强降雨，继续启动防汛应急响应。同时，该部门与广东省防汛防旱防风总指挥部办公室会继续紧盯强降雨发展态势，派出工作组到阳江实地指导督查防汛工作。

广东省气象服务中心预报，4日至5日，清远、韶关、粤西和珠江三角洲市县有中到大雨局部暴雨或大暴雨，雷雨时伴有8级左右短时大风，其余市县有分散(雷)阵雨。(完)

【编辑:黄钰涵】

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