bob娱乐真人-国际锐评丨“长舌妇”蓬佩奥才是西方真正的威胁

尽管国内混乱不堪，但美国“史上最差国务卿”蓬佩奥仍在不遗余力地充当“长舌妇”，竭尽所能“撒谎、欺骗”。在近日接受福克斯新闻台采访时，蓬佩奥恫吓欧洲说，中国正在“损害”美国和西方盟友的利益、对西方构成威胁，叫嚣欧美要联手对付中国，极尽挑拨离间、拉帮结派之能事。

△蓬佩奥接受福克斯新闻台采访截图

谎言重复一千遍还是谎言。在这场全人类面临的疫情危机中，蓬佩奥究竟扮演了什么样的角色，欧洲人早就看得清清楚楚。任他如何用三寸不烂之舌搬弄是非，奉行多边主义与合作理念的人也决不会上当。蓬佩奥的卑劣表演，注定成为一个“跨大西洋笑话”。欧洲人民想必记得，口里喊着要与欧洲“肩并肩”的美国政客，在疫情发生后是如何对盟友釜底抽薪、“甩锅”栽赃的。从明火执仗拦截欧洲国家抗疫物资，到声称美国境内很多病例来自欧洲、单方面决定禁止欧盟公民入境；从炮制所谓“五眼联盟”假文件拉盟友垫背，到缺席欧盟与有关国家共同发起的应对新冠肺炎疫情国际认捐大会，美国政客的种种黑社会做派，是与欧洲盟友站在一起吗？

特别是蓬佩奥在七国集团外长会上兜售“武汉病毒”说辞、鼓动“断供”并退出世卫组织的霸道单边行径，与欧洲奉行的多边主义与团结合作原则相悖，遭到了欧洲集体抵制。美国《商业内幕》近日报道说，民调机构调查显示，疫情期间73%的德国人对美国印象变差；意大利民众对美国的支持率降至17%。这正是美国对盟友背后捅刀的必然结果。

事实上，欧洲人比谁都清楚，一心谋求政治私利的美国政客们可不是真正关心欧洲利益。近几年，美国在经贸、能源、科技等多个领域给欧洲使的绊子还少吗？从对欧洲加征航空等领域关税，到威胁对使用华为设备和技术的盟国减少情报分享，再到制裁“北溪-2”天然气管道项目参与的欧洲企业，美国的所作所为证明它是欧洲一个不可靠的危险伙伴，以蓬佩奥为代表的美国政客只不过把欧洲当成实现“美国第一”的垫脚石罢了。在蓬佩奥之流的蹂躏下，今日的跨大西洋联盟正在沦为“塑料盟友”。

不过，面对疫情防控失败等国内重重危机，蓬佩奥仍想利用一下欧洲，为此又拿出人权、言论自由那套说辞试图跟欧洲套近乎。然而，种种事实表明，他给中国罗织的罪名，用在自己身上正合适。

作为全球头号强国，美国在新冠疫情应对方面毫无章法、节节溃败，导致10万多条无辜生命逝去；近日美国白人警察暴力“跪杀”非裔男子弗洛伊德事件引发大规模示威游行，美国领导人竟威胁动用军队进行武力镇压。试问美国人民的“人权”在哪里？目前已有10多名报道美国抗议示威的记者遭到警察袭击受伤，有些人甚至被逮捕，试问美国的“言论自由”又在哪里？

△美国白人警察暴力“跪杀”非裔男子弗洛伊德事件引发大规模示威游行

近日，美国驻英国、德国、丹麦等多国大使馆遭抗议者包围，欧洲人高举“为弗洛伊德讨回公道”等标语，高喊口号声援美国的抗议活动。这是对美国虚伪的“人权”“言论自由”的有力打脸。在蓬佩奥攻击中国的推文下方评论中，获得点赞最多的一条是“我们不怕中国，最怕的是你”。到底谁才是包括西方在内的全人类真正威胁，人人心知肚明。

△抗议者在美国驻英大使馆前抗议

欧洲有句谚语：真朋友永不言弃。人们看到，此次疫情发生后，中欧双方彼此支持、相互打气。在中国国内疫情最吃紧的时候，欧盟积极协调成员国向中国运送防护物资。随着欧洲疫情形势日益严峻，中国在自身防疫形势仍十分艰巨的情况下，投桃报李，提供急需的医疗物资并派出多支医疗队奔赴欧洲抗疫一线。中欧班列疫情期间逆势增长，累计运送近8000吨抗疫物资，成为欧亚大陆之间名副其实的“生命之路”……德国总理默克尔近日在演讲中强调将会与中国保持合作，因为这对欧盟而言具有重大战略意义。希腊主流财经新闻网站也发布评论称，公共卫生危机管理使中欧关系走得更近。显然，欧洲绝对不愿当蓬佩奥这出政治闹剧的配角。

△中欧班列

日久见人心。谁是真朋友，谁是假朋友，欧洲国家和人民心中自有一杆秤。今日的美国民众摊上蓬佩奥这样一个史上罕见的“怪胎”，也只能算时运不济了！（国际锐评评论员）

责编：秦雅楠

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