bob娱乐真人-林郑月娥及特区政府主要官员撰文：担起维护国家安全重任

新华社香港7月5日电 香港特区行政长官林郑月娥及特区政府主要官员5日在香港《文汇报》发表文章表示，香港国安法的立法在完善香港维护国家安全的法律和完善“一国两制”制度体系上迈出了历史性的一步，他们定当竭尽所能做好工作，全力配合相关法律实施，并相信香港民众在充分理解香港国安法后，必将对香港的未来更加充满信心。

林郑月娥在文中指出：我们捍卫的是国家主权、安全和领土完整，维护的是全国人民的福祉，执行的是一部全国性的法律。在这历史性时刻，我能领导香港特别行政区维护国家安全委员会和特区政府，担负维护国家安全的任务，使命光荣，责任重大。

她强调，特区政府会竭尽所能，履职尽责，与国家安全事务顾问和驻港国家安全公署通力合作，建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，确保“一国两制”行稳致远，香港长治久安。

香港特区政府政务司司长张建宗表示，香港国安法的颁布和实施为香港打下强心针，势必扭转过去一年的乱局，让香港恢复稳定，重回正轨，确保香港长治久安，“一国两制”行稳致远。在目前全球政治经济形势复杂多变的环境下，正确教育下一代国家观、历史观、民族情怀，以及正确价值观的工作至为重要。与此同时，需要加强国家安全教育，增强市民尤其青年人对国家安全的意识，凝聚社会维护国家安全的力量。

香港特区政府财政司司长陈茂波表示，市场的运作，需要明确的规则来规范；国家的安全，需要适切的法例来维护。安全稳定的环境，是方便营商、吸引投资、汇聚人才的关键要素，是维护国际金融中心地位的大前提，也是经济和社会持续发展、市民安居乐业的必备条件。过去一年的社会事件，令香港动荡不安；暴力冲击、分离主义，损害了香港安全稳定的国际形象，削弱了国际投资者对香港的信心。实施香港国安法，是要避免社会再次陷入持续不息的动荡、恢复社会秩序、保障公共安全。

香港特区政府律政司司长郑若骅表示，香港国安法为香港防范、制止和惩治危害国家安全的违法行径作出了明确的规定，并提供了清晰的法律基础，有助于维护国家安全。香港国安法具备独特和创新的组织法、实体法和程序法，订明了香港应当遵从的重要法治原则以及依法保护香港居民的权利和自由。“一国两制”的初心，正是维护国家主权、统一和领土完整，让香港可以迈向长期繁荣稳定。她会继续领导律政司全力履行维护国家安全的职责。

香港特区政府保安局局长李家超表示，他会带领六个纪律部队全力支持香港国安法在香港有效实施，履行应有职责，竭力维护国家安全，让社会远离暴乱，实现长治久安，经济及民生重回正轨，确保香港长期繁荣稳定。他及各纪律部队肩负重任，必定全力以赴支持和全面配合香港国安法的落实工作，确保有关法律有效实施。

香港特区政府环境局局长黄锦星、劳工及福利局局长罗致光、运输及房屋局局长陈帆、食物及卫生局局长陈肇始、商务及经济发展局局长邱腾华、发展局局长黄伟纶、教育局局长杨润雄、公务员事务局局长聂德权、创新及科技局局长薛永恒、政制及内地事务局局长曾国卫、民政事务局局长徐英伟、财经事务及库务局局长许正宇也都表示，将竭尽所能做好工作，确保相关法律在香港有效实施，竭力维护国家安全。

【编辑:郭梦媛】

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