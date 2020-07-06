bob手机版下载-港警“小虎Sir”解开纱布的这幕，太心疼！

7月4日，被网友亲切称为“小虎Sir”的香港警察@空手小虎在社交媒体发文。

他在文中写道：“我这伤兵，已经快九个月了。国安法的通过，对我来说犹如一种解脱。这段日子所承受的压力、剧痛、煎熬、折磨，一切一切……都变得值得。”

我应该叫“证物”

今天是大家坚持和努力的成果

“小虎Sir”在文章中说：“每一位紧守岗位的警察和一直支持正义理念的市民大众，血、泪、汗并没有白流，今天得到曙光的前奏，都是大家的坚持和努力的成果！”

他在文中晒出自己的伤痕，并幽默地调侃道：“我是‘黑暴’用强酸液体创造出来的证明，我也是兄弟朋友口中精神吓人的怪物，所以，合起来……我应该是叫‘证物’吧！”

去年10月1日，“小虎Sir”与非法示威者在对峙的过程中，被暴徒手中注满镪水(浓硝酸、浓盐酸等的俗称)的水枪射中，衣服被穿透冒烟，背部及右手整条手臂内侧位置被灼伤。

清创、植皮、拆钉，他先后经历过3次手术。右手伤口植皮后，打上了超200颗钉子，身体状况差到一度连生活都难以自理。

不过，伤病中的“小虎Sir”凭借惊人的毅力，坚持打拳锻炼。他说：“我想尽快恢复行动能力，回到工作岗位上，和我的同事们一起战斗！”

去年11月8日，他终于迎来了“拆钉”的日子。为了不依赖药物，拔出钉子时，他选择不打麻醉剂。此后，他进入了漫长的康复期。

他还在社交媒体上分享自己从住院治疗到康复出院的过程↓

“小虎Sir”的康复日记(节选)

第41天：右臂终于可以肆无忌惮弯曲并且用力紧紧地抓住左臂了！

第55天：我希望将来全国都可以遍布秉承小虎精神的格斗徒弟。

第70天：执法者！格斗家！追梦！

第79天：最近不得不学习护肤一科

第180天：长满伤疤的右胳膊，已经可以抬得比肩膊高一些了。

第249天：击树练习，愈打愈狠、愈打愈狂。

我没有很伟大

因为我是香港警察

如今，香港国安法的出台让他非常振奋，“小虎Sir”用“陨石般的压力终于从胸口上正式移除”来形容自己激动的心情。他在社交媒体发文写道：“我没有很伟大，也不是什么英雄，我只是履行入职时跟长官许下的承诺，贡献社会、为国效力、衷心不忘，因为我是香港警察。”

▌本文来源：综合北京日报、@空手小虎 等

监制丨李浙

主编丨王烁

【编辑:刘欢】

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