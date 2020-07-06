bob娱乐真人-辽宁新增1例境外输入确诊病例和3例无症状感染者

中新网7月6日电 据辽宁省卫健委网站消息，7月5日0时至24时，辽宁省新增1例境外输入(来自俄罗斯)新冠肺炎确诊病例，为沈阳市报告病例，属普通型病例。新增无症状感染者3例(境外输入，来自俄罗斯)，为沈阳市报告病例。无新增治愈出院病例。

全省累计报告境外输入确诊病例26例，治愈出院22例，在院治疗4例。

全省累计报告本土确诊病例131例，治愈出院128例，死亡2例，在院治疗1例。

全省累计报告无症状感染者76例，解除隔离出院44例，转为确诊病例27例(治愈出院26例、正在定点医院治疗1例)，正在定点医院隔离治疗5例。

截至7月5日24时，全省累计报告确诊病例157例，治愈出院150例，死亡2例，在院治疗5例。累计追踪到确诊病例密切接触者4419人(含境外输入病例密切接触者)，尚有100人正在接受医学观察。

新增确诊病例胡某某，男，46岁，浙江温州人。当地时间7月3日18时45分乘坐CA910航班从莫斯科谢列梅捷沃机场飞往中国，于北京时间7月4日7时21分抵达沈阳桃仙机场。按照入境人员疫情防控规定，机场海关采集鼻咽拭子和血清标本后，在防护措施下转运至指定酒店进行集中医学隔离观察。7月4日18时58分沈阳海关反馈核酸检测结果阳性，立即转运至省集中救治中心沈阳中心隔离治疗。经沈阳市疾控中心核酸检测复核结果为阳性。7月5日，结合临床症状，经省级专家组会诊诊断为新型冠状病毒肺炎普通型确诊病例，目前病情平稳。该患者入境后采取闭环管理。

新增3例无症状感染者情况：患者周某某，女，21岁，山西太原人；患者戴某某，女， 52岁，浙江温州人；患者陈某某，男，20岁，新疆乌鲁木齐市人。三人均于当地时间7月3日18时45分乘坐CA910航班从莫斯科谢列梅捷沃机场飞往中国，于北京时间7月4日7时21分抵达沈阳桃仙机场。按照入境人员疫情防控规定，机场海关采集鼻咽拭子和血清标本后，在防护措施下转运至指定酒店进行集中医学隔离观察。7月4日18时58分沈阳海关反馈三人核酸检测结果均为阳性，立即转运至省集中救治中心沈阳中心隔离治疗。经沈阳市疾控中心核酸检测复核结果均为阳性。三位患者无临床症状，肺部CT未见肺炎改变，7月5日经沈阳市专家组会诊诊断均为无症状感染者。三人入境后均采取闭环管理。

【编辑:陈海峰】

更多资讯，尽在https://auarc.com