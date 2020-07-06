bob娱乐真人-印尼单日新增死亡病例创新高 传统市场病例多发

(抗击新冠肺炎)印尼单日新增死亡病例创新高 传统市场病例多发

中新社雅加达7月5日电 (记者 林永传)印尼卫生部5日下午通报，该国当日新增新冠肺炎确诊病例1607例、累计确诊63749例。其中治愈29105例、死亡3171例。

当天新增死亡病例82例、为该国3月初疫情发生以来死亡病例最多的一天。当日新增确诊病例数为四个多月以来次高，本月2日新增确诊病例1624例、为疫情发生以来最多的一天。目前印尼是东南亚确诊病例数、死亡病例数和死亡率最多的国家。

据印尼媒体报道，该国传统农贸市场、小商品批发市场成为病例高发场所。印尼传统市场贸易联盟报告称，截至目前全国24个省的164个传统市场发生疫情，806名商贩被确诊为新冠肺炎病例，其中35人死亡。

位于首都雅加达市中心、上月底刚刚恢复开放的丹拿望(Tanah Abang)批发市场已有多名商贩被确诊为新冠肺炎病例，当局不得不再度关闭该市场3天进行消毒处理。该市场为印尼规模最大的小商品批发市场，自四月中旬雅加达实施“大规模社会限制”措施后关闭。

尽管病例多发，但印尼传统市场内商贩和顾客不遵守官方发布卫生规范的现象仍很普遍，有些商贩戴口罩只为应付市场监管人员的检查、检查人员一走就摘下口罩，市场内人员亦无法保持社交距离。

雅加达省长阿尼斯已要求警察到各传统市场执法，督促戴口罩、保持社交距离、控制入场人数等卫生规范的落实。

印尼副总统马鲁夫·阿敏表示，继续首季度经济增长下降趋势，该国二季度经济恐出现负增长。他称疫情将使印尼“增加很多穷人”。(完)

【编辑:叶攀】

更多资讯，尽在https://auarc.com