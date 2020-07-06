bob手机版下载-香港各界青年代表发声力挺国安立法

7月3日，由全国青联秘书处主办的香港各界青年“‘一国两制’与香港国安立法”座谈会以视频会议形式召开。全国青联副主席徐晓出席并讲话，近200名香港各界青年代表参会。

与会代表一致表示赞成和拥护香港国安法的颁布实施，认为香港国安法是一部具有重大现实意义和深远历史意义的法律。这是“一国两制”实践具有里程碑意义的大事，为确保“一国两制”事业行稳致远，为香港尽快走出困局、恢复繁荣稳定局面提供坚强有力的制度保障。

顺应香港民意，夯实香港长治久安的制度根基

全国青联副主席、香港菁英会创会主席施荣忻表示，国家安全攸关国家生存和发展，也关乎香港的长治久安和繁荣稳定。近年来，一些敌对势力一而再再而三地挑衅中国国家主权，企图通过不断制造非法暴力活动搅乱香港、颠覆政权、分裂国家。香港国安法的颁布是一项振奋人心的重大创举，表明中央正式将香港纳入国家治理能力和治理体系现代化建设之中，堵塞国家安全风险缺口，遏制海内外反华势力。

全国青联委员、香港青年联会首席参事蔡德昇表示，十分激动看到香港国安法正式出台实施。这是民心所向、众望所归，充分反映了香港市民“拒绝揽炒”的共同心声，高度契合香港市民对法治秩序和安定生活的强烈期待。前不久的“撑立法”签名行动，在短短8天内就收集到超过300万香港市民的签名支持，“中央出手，香港有救”成为香港社会的主流声音传遍香港、响彻世界。

粤港澳大湾区青年协会主席李培认为，此次香港国安法的颁布实施将有效维护宪法和基本法所确立的特别行政区宪制秩序，彻底弥补过去香港在维护国家安全上的法律漏洞、制度缺失和工作短板。香港任由外部势力、“黑暴”势力横行的日子到头了。

全国青联委员、青贤智汇主席谢晓虹提出，在香港国安法的立法过程中，中央有关部门通过多种方式和渠道广泛征求香港社会各界人士意见，对法律条文反复进行修改完善，使得最终出台的法律更加贴合香港的实际情况，更具针对性和操作性，充分体现了科学、民主、法治精神。

践行法治精神，划定香港国家安全的行为底线

广东省青联副主席、香港广东青年总会主席霍启山认为，香港回归以来一直是国家安全和境外势力入侵的风险口。香港国安法通过法律规制划定出香港国家安全不可触碰的底线，是中央给香港的定心丸和挽救香港的良药，将有效避免外部势力继续干扰香港，同时也将进一步规范反对派的言行，让他们重回正轨。

北京市青联委员、中国迷你仓有限公司创始人兼首席执行官曹肇棆认为，香港国安法的落地已成为任何势力都不可阻挡的洪流，其震慑效应初步显现。近期，反中乱港头目陈方安生、李柱铭等“大难临头各自飞”，“港独”组织纷纷“关门大吉”，他们妄图逃脱法律制裁、洗白先前罪行，充分印证了这一点。相信在香港国安法的强大震慑下，暴力乱象难以再形成规模，社会秩序也会不断朝着和谐稳定的方向发展。

重庆市青联常委、渝港青年交流促进会主席邓雅文表示，香港国安法严厉打击的是那些肆意妄为的极端激进分子，绝不会侵犯绝大多数奉公守法的香港市民享有的权利和自由。特别是香港国安法明确规定，会依据基本法和香港有关法例，切实尊重和保障香港市民言论、新闻、出版、结社、集会、游行、示威等权利和自由。

厘清责任义务，彰显中央政府对香港的高度信任

凤凰卫视高级记者、三策智库秘书长黄芷渊认为，香港国安法厘清了“一国”和“两制”的关系，明确了中央政府和特区政府在维护国家安全方面的权责，赋予了特区政府在维护香港国家安全方面的宪制责任和主体责任。这充分体现了中央政府对特区政府的最大信任、对香港人权法治的最大保障、对香港法律体系的最大兼顾。

香港快递货运从业员总会理事长吴江认为，香港国安法明确了驻港国家安全公署与香港维护国家安全委员会建立协调机制，这一制度层面的创新在确保香港司法独立的基础上，实现了香港传统执法力量的整合互补、握指成拳，有效破除了抗拒、阻碍、干预香港国安法落地执行的藩篱。

全国青联常委、新青会主席张然表示，除了极少数严重危害国家安全的犯罪案件由驻港国家安全公署和国家有关机关行使管辖权，香港有关执法和司法机构在对其他违法犯罪行为的立案侦查、检控、审判和刑罚执行等程序上具有独立自主性。这是中央政府对香港执法与司法自由最强有力的支持。

凝聚各界共识，合力推动香港由乱而治再出发

全国青联委员、香港华菁会副主席赵佳音表示，过去几十年，香港之所以能够成为国际金融中心，靠的就是“一国两制”带来的连接中国与世界的独特优势，以及健全的法律制度和稳定的法治环境。相信香港国安法出台后，香港的治安和社会环境会逐步恢复稳定，中央对香港的支持力度将进一步加强，香港未来的发展空间会越来越广阔。

清华大学苏世民书院港籍研究生黄尔诺认为，香港国安法的全面落实，离不开包括广大青年在内的每一位香港市民的理解支持，因此必须加大对香港国安法的宣传，自上而下形成积极正面的舆论导向。香港青年要看清形势、挺身而出、积极发声，坚定支持香港国安法的颁布实施，坚决向反中乱港势力说不，积极营造敢于同各种危害香港安定和国家安全的行为作斗争的社会氛围。

香港教联会副主席、香港培侨中学通识科教师穆家骏建议，应加强对香港青少年的国安法普及教育，运用本地化的语言和年轻人习惯的方式对香港国安法进行解读释疑，帮助香港市民特别是下一代年轻人理解国安立法的根本依据及利害关系，帮助他们重建对国家和特区政府的信任，从而让每一位香港市民都成为国家安全的守护者和香港安定团结局面的有力推动者。

香港菁英会主席曾凤珠表示，社会稳定是经济发展的基础，香港国安法的正式出台将有力提振香港经济社会发展的信心与活力，香港在“一带一路”倡议和粤港澳大湾区等国家重大战略中的独特优势将得到充分发挥，香港青年要善于把握机遇，站在更为宽广的空间和舞台上发展事业，合力推动香港再出发。

中青报·中青网见习记者 王姗姗 来源：中国青年报

【编辑:叶攀】

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