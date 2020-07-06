bob手机版下载-黑河打造寒地稻田公园 农旅结合建设“小康新农村”

中新网黑河7月5日电 (邵妍 于雁飞 记者 王琳)黑龙江省黑河市爱辉区委宣传部于5日发布消息，所辖寒地水稻主产区打造一处大型稻田公园，将稻田养殖与旅游产业相结合，拉动农村就业、增加农民收入、吸引游客到访，建设社会效益与经济效益双丰收的“小康新农村”。

稻田公园中生长的秧苗 朱真博 摄

黑龙江省黑河市爱辉区地处中国北部边陲，年平均气温在-0.05℃左右，是世界高纬高寒地区水稻栽培的代表性区域。在水稻种植技术突破的基础上，该区结合旅游观光、文化艺术打造稻田公园，展现小康路上的新农村风貌。

稻草扎制的小猪佩奇卡通形象 朱真博 摄

稻田公园于2020年5月开始施工建设，采用不同品种的彩稻进行种植，以呈现缤纷多彩的稻田景观。

为了充分发挥稻田的水体空间，公园还采用了稻田养殖的新模式，实现稻、鸭、蟹多丰收。稻田内养殖的动物不仅可以吃掉害虫，动物的活动也可以令稻田更加肥沃。以养蟹为例，可以实现水稻护蟹、蟹吃虫草、蟹粪肥田、稻蟹共生的互惠成果。

工作人员放置稻草人 朱真博 摄

5日是周末，游客们结伴来到稻田公园。在现场，因近期黑河市出现强降水天气，工作人员正在加强田间管理，通过控制水位让庄稼适应天气变化，确保秋后有个好收成。游客们漫步于田苗之间的木栈道上，欣赏着生机勃勃的稻田风光。稻草经过人们巧手扎制，变幻成恐龙、唐老鸭、小猪佩奇、十二生肖等卡通形象。

十二生肖稻草人组合 朱真博 摄

黑河市爱辉区西岗子镇副镇长何纯友说：“稻田公园分为五个功能区：轮胎迷宫区、稻田垂钓区、稻田文字区、稻草雕塑区以及观赏平台。其中，轮胎迷宫区里设置了12组稻草雕塑，游客集齐12张卡片就可以领取一份精美奖品。”(完)

【编辑:张燕玲】

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