bob手机版下载-撕破脸！伊哈洛公开中超丑闻拒回申花，足协有望严惩涉事球员

最近今年，随着中超联赛在引援上的投入不断加大以及国际知名度的提高，也有越来越多五大联赛球队开始从中超挖人，甚至像巴萨、曼联这样的欧洲豪门球会也都会愿意在中超淘到适合自己的球员，此前保利尼奥从恒大加盟巴萨是一个成功的例子，而去年伊哈洛从申花租借到曼联也取得了成功的效果，伊哈洛登陆英超之后展现了很强的进球效率，这也让曼联在近期完成了他的续约。

但是我们都知道伊哈洛在曼联的薪水要比此前在申花时期的薪水低了不少，那为什么这位在中超联赛征战多年的锋线射手，会选择离开申花加盟曼联呢？仅仅是为了实现自己的梦想吗？其实对于已经31岁的伊哈洛来说，赚钱才是他这个年纪最需要的，至于梦想或许那是刚刚出道时期的事情。

其实无论在长春亚泰时期还是在刚刚加盟申花之后，伊哈洛都是一位兢兢业业、非常拼、非常实用的外援，进球效率极高，在球队的作用也是不可替代的。但是我们完全通过伊哈洛在申花离开之前，后期的一系列表现解读出来，似乎他对于中超、对于申花非常失望，甚至在球场上很消极的在比赛，即使是曼联租借合同到期制后他也拒绝返回申花，是什么原因造成了这样的结果呢？

近日，伊哈洛在接受英国《天空体育》专访时也是公开揭露了事情的真相，而这个真相对于中超联赛来说是一个丑闻事件，对于足协来说更是一个巨大的挑战。伊哈洛说到：“在中国的一场比赛中，有个人用各种各样的外号来称呼我，比赛结束后，我没有和他握手，而是径直走回更衣室。当时我很愤怒，随后我把这件事报告给了足协，我没有继续紧逼，最后让这件事就这么过去了，我就是这样的人，我不喜欢被这种问题拖住。”

也正是源自于这件事开始，伊哈洛逐渐对于足协没有就此事做出一个处置而感到不满，伊哈洛本人也是逐渐开始了在球场上消极比赛的行为，状态持续走低，或许在一定程度上来讲这并不是他故意消极比赛，只是一个联赛让他失望之后，他无法忍受而下意识作出的条件反射而已，他只想逃离这样的环境，因为这样的行为是让他无法接受的，这是对于一个运动员的人格和尊严的挑战，这是他0容忍的事情，或许这是我们无法理解的事情，只有在伊哈洛这样的球员才知道这些话和这些事情给他们带来的创伤有多大。

虽然此事已经过去了这么久，但是足协依旧没有做出任何的措施，但伊哈洛在正式揭露出来之后，也受到了国内多名足球记者、主持人们的关注，大家也都是纷纷转发该新闻并且要求彻查此事，相信中国足协也已经得到了相关信息，一定会采取措施重视起此前伊哈洛提交的申请材料，对于相关涉事的球队和球员做出严厉的处罚，并且一定要将此事的处罚力度公布于众，让世界看到中超联赛和足协的态度，我们对于此事也是0容忍，也只有这样才能够让更多的优秀外援留在中超，我们也期待此事能够早日得到一个满意的答复。

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