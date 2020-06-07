bob娱乐真人-直播经济：新常态下中国经济的一抹亮色
互联网的发展让直播经济闯入人们的视野，疫情的影响更是让直播经济驶入了快车道，直播经济正成为新常态下中国经济的一抹亮色。直播带货、快消、网课这些词在新语境中有了新内涵，直播带货更是唱起了数字经济年度的“重头戏”，成为激活消费重启的新动力，颇被看好。
2020年政府工作报告提出，电商网购、在线服务等新业态在抗疫中发挥了重要作用，要继续出台支持政策，全面推进“互联网+”，打造数字经济新优势。中国在线直播行业研究报告显示，2020年中国在线直播行业用户规模有望达到5.26亿人，市场规模将突破9000亿元。直播经济发展优势明显、空间广阔、前景可期，从需求端看，能有效刺激消费；从供给端看，能优化电商结构、创新销售服务形态；从产业链看，能渗透生产端、流通端和供应链，为行业和企业赋能赋智。因此，直播经济对于提振经济具有特别的意义。
直播带货带动线上销售，如今正成为全国各地营销转型升级的主要手段。疫情期间，商业实体店线下经营停摆，却在网络平台闯出一番天地，销售员变主播，销售成绩喜人。广大乡村地区受益尤为明显，尤其今年是脱贫攻坚收官之年，多地纷纷搭建农产品批发电商平台，发挥电商“全天候、零距离、少接触”的优势，助力农民增收。一些地方更是尝试把直播带货和农产品销售、文化旅游相结合，丰富其文化内涵，告别单打独斗，抱团求发展。不少地方领导干部也积极尝试直播带货，既新鲜又接地气，引来大量点赞，收获不少订单，成为服务脱贫攻坚、提高政务能力的新抓手……这些尝试都值得鼓励。
直播是形式，产品是内核。虽然销售的平台和形式变了，但公众对于产品质量、物流服务、售后保障的要求却永恒不变。销售过程可以“看得见、摸不着”，但良好的消费体验、货真价实的产品才是直播经济生存发展的根本，才能真正获得消费者的青睐和拥趸。特别是有些干部化身为“带货主播”，所代表的是政府信用，更要讲技巧、重品质、树品牌、立口碑。镜头前是“面子”，考验的是“里子”。只有拿出货真价实的好商品，诚心诚意对待顾客，直播经济才能热度不减、火上加火。（央广评论员 郭威）
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