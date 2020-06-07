bob手机版下载-东部战区海军航空兵某旅拂晓出击，精练“一剑封喉”

东部战区海军航空兵某旅——

拂晓出击，精练“一剑封喉”

上图：朝霞映空，战鹰顺利返航。（作者提供）

夏夜，浙东某机场万籁俱寂。

“起飞！”随着指挥员一声令下，数架战机刺破夜幕，直扑某预定空域。东部战区海军航空兵某旅组织的拂晓飞行训练拉开序幕。

“众所周知，拂晓飞行训练非常重要，但面临诸多风险。”该旅作训参谋告诉记者，拂晓时分，飞行员血液中血糖较低，进行长时间、大强度海上飞行极易产生错觉，此项训练有助于提高飞行员身体素质、飞行技术水平、空中特情处置能力。

“锻造能打胜仗的海空劲旅，就要迎难而上。”据介绍，今年开训以来，该旅紧贴实战要求，常态化组织险难课目训练，多次执行陌生海域、复杂气象条件下的飞行任务。

战机到达指定空域后与预警机成功组网，突破“敌”方搜索后，精准锁定目标，实施模拟打击。返航后，飞行员刘江告诉记者，拂晓飞行时光线暗弱、视界范围小、技战术要求高。针对这些特点，他们着重研究战场环境可能出现的不利因素，设计制订相关战术动作，保证第一时间捕获目标，实现“一剑封喉”。

经过短暂调整，数架战机再次出击，空中拦截、近距支援、对海突防突击等重难点课目相继展开。

训练结束，战机陆续返场。飞参判读显示，参训飞行人员空中技战术动作娴熟精准，在极限条件下准时到达和目标识别打击能力进一步提升，为后续开展同类任务积累了经验。(■周 玮 杨文灿 本报特约记者 李恒江)

【编辑:陈海峰】

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