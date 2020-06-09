bob游戏平台官网-朝鲜宣布彻底切断一切朝韩通讯联络线
据朝中社9日报道，朝方有关部门从当地时间2020年6月9日12时开始彻底断绝并废除通过朝韩共同联络办公室一直维持的朝韩通讯联络线、朝韩军方之间的东西海通讯联络线、朝韩通讯试验联络线、朝鲜劳动党中央本部大楼和青瓦台之间的热线通讯联络线。
（总台记者 董海涛）
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（总台记者 董海涛）