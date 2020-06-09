bob娱乐真人-没认罪！涉嫌锁颈致非裔男子死亡前警察首次参加庭审

当地时间8日，涉嫌对非洲裔男子乔治·弗洛伊德暴力执法并致其死亡的明尼阿波利斯前警察德雷克·肖万通过视频出席了首次法庭听证会。他被指控二级谋杀和二级故意杀人罪，他和他的律师在听证会上没有提出反对意见，但也没有表示认罪。

最新消息

暴力执法涉事前警察德雷克·肖万首次出席听证会

当地时间8日，涉嫌对非洲裔男子乔治·弗洛伊德暴力执法并致其死亡的明尼阿波利斯前警察德雷克·肖万通过视频出席了首次法庭听证会。 目前，他被指控二级谋杀和二级故意杀人罪。首次听证会上，法官将其无条件保释的金额定为125万美元，或有条件保释100万美元。其中有条件保释条款包括不可离开明尼苏达州、不可和受害人家庭接触，以及放弃引渡权等。

德雷克·肖万和他的律师在听证会上没有提出反对意见，但也没有表示认罪。下一次庭审的时间定于当地时间29日13时30分。首次出庭通常是程序性的，包括向被告念诵指控，双方就保释金数额进行辩论，并设定另一个聆讯日期。

各方声音

世卫组织总干事：支持平等反对种族主义

当地时间8日，世卫组织总干事谭德塞表示，一些国家的疫情形势出现积极迹象，世卫组织敦促各国继续采取积极防控措施，确保病毒不会反弹，尤其是恢复各类大型集会的部分国家。谭德塞表示，世卫组织完全支持平等和反对种族主义的全球运动，拒绝任何形式的歧视，鼓励全世界参加抗议的人群安全进行活动。

英国首相：合法和平消除种族主义

当地时间8日晚，英国首相约翰逊表示，要合法、和平消除种族主义和种族歧视，共同努力尽快恢复秩序。近期，在英国多个城市爆发反种族歧视示威游行，多名警员受伤。在布里斯托市，示威者将当年从事黑奴贸易的英国商人爱德华-科尔斯顿的雕像拽倒并推进河里。

法国内政部长: 法国警察将放弃使用“勒颈”行为进行抓捕

当地时间8日，法国内政部长宣布，法国警察未来在执行逮捕任务时，将放弃使用有争议的“勒颈”行为，因为这一抓捕方法会造成危险。警察和宪兵学校在学员培训课程，也将不再教授这一动作。

加拿大总理承诺对警察系统进行改革

当地时间8日，加拿大总理特鲁多表示，他已经与联邦警察总监布伦达·卢基和公安部长比尔·布莱尔分别进行了沟通，两位官员向他保证，将尽快出台措施，对警察系统进行改革，警察的执法方式将得到改善。

日前，包括蒙特利尔市在内的加拿大多个城市再次爆发反对歧视、反对种族主义、反对警方粗暴执法的游行示威活动。连日来，加拿大媒体报道了多起警方针对少数族裔，包括黑人、原住民在内的粗暴执法、过度使用暴力的视频，这是导致游行示威增加的主要原因。

美国重启

纽约市进入重启第一阶段

美股继续上扬

当地时间8日，美国三大股指受到包括纽约市等地陆续开始重启的利好，继续上扬。道琼斯工业平均指数报收27572.44点，上涨461.46点，涨幅1.7%。标普500指数及纳斯达克指数分别上涨1.2%和1.13%。其中，标普500指数已经重回3232.39点。

当天，纽交所所在的纽约市成为纽约州最后一个重启的地区。在进入重启第一阶段后，包括批发、建筑等行业已经可以复工，零售业也将允许顾客现场取货，但室内活动暂时还未开放。纽约市长德布拉西奥预计，重启第二阶段将在七月初到来。

美国国家经济研究局：

美经济于2020年2月起陷入衰退

当地时间8日，美国国家经济研究局的商业周期测定委员会发布声明称，2020年2月起美国经济陷入衰退， 这也是2008年金融危机后的首次衰退，并正式终结了之前持续了长达128个月之久的历史性经济增长周期。

洛杉矶卫生官员督促抗议民众及时检测新冠病毒

当地时间8日，美国洛杉矶县公共卫生局局长芭芭拉建议，最近凡是参加过抗议游行的民众应当进行新冠病毒检测。同时芭芭拉预计，不久之后洛杉矶县的新增确诊病例数字会发生迅速增长，经济重新开放和抗议游行都是导致该数字增长的因素。