bob手机版下载-北京地铁机场线更换通信系统 航班信息地铁列车上实时看

北京地铁机场线更换通信系统 可实时传输信息并准确定位车辆

机场航班信息 地铁列车上实时看

本报讯(记者 刘洋)乘坐地铁首都机场线列车前往机场的乘客可能已经发现，目前在机场线列车上能够实时查看机场航班的相关信息了。这是因为地铁部门通过双频网络，在地铁车厢和地面控制中心之间架设了一条“看不见的光纤通道”，破解了困扰北京地铁多年的车地通讯难题。

昨日，北京青年报记者在地铁机场线列车上看到，车厢客室LCD电视显示器更改为27英寸双屏智能多媒体显示器，支持全高清图像播放。据介绍，此前的车载系统无法实现实时传输，只能看录播视频。目前，在机场线列车上可以实时播放新闻、广告，以及应急情况下的实时信息。而在屏幕的另一端，乘客可通过网络播放流媒体视频，实时查看航班信息、站台信息、天气信息、时间信息、温度信息等。此外，车门上方原本张贴的纸质线路图也换成了LCD动态地图，可以实时定位信息，根据不同需求变更画面布局、线路图等信息。即使在紧急情况下，调度指挥中心也可以准确定位车辆信息进行应急处理。

北青报记者了解到，这些动态大屏的架设离不开一种基于EUHT(超高速无线通信)系统的地铁通信传输平台。该系统通过1.8GHz+5.8GHz双频网络实现基于通信的列车自动控制系统、车载视频监控系统、乘客信息系统、列车中心广播和乘客紧急对讲业务的综合承载，相当于在地铁车厢和地面控制中心之间架设了一条看不见的光纤通道，破解了困扰北京地铁多年的车地通讯难题。

北京地铁公司通信信号分公司安全质量部副部长万里举例说，之前在车厢内如果发生乘客晕倒等突发情况，司机大多通过乘客报告或者查看视频发现，效率较低。更换系统后，车站工作人员、调度员、司机均可以及时通过视频查看到情况，提高沟通和应急处理效率。目前，首都机场线已完成两列车的改造及EUHT系统承载调试。到2020年年底前，将完成全部剩余八组车的改造调试工作，并进行验收。

同时，全新的导向标识已在首都机场线的四座车站亮相，醒目的蓝色、黄色等大色块方便乘客更快区分换乘路线，导向箱体也采用了比以往更大的面积、更大的字体。根据乘客进出站、换乘等活动的最优走行路径系统地进行标识设置，避免走行途中出现标识缺失或同一位置标识过多等情况。以简洁、明确的方式进行标识设置，注重墙面、地面的留白，减少乘客视觉疲惫。摄影/本报记者 黄亮

【编辑:王禹】

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