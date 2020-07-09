bob游戏平台官网-北美观察丨美国为何无法摆脱新冠病毒检测危机？

尽管美国总统特朗普多次声称，美国新冠病毒检测能力“世界领先”，但在疫情暴发几个月后，美国多地却再次陷入检测危机。许多大城市正面临检测材料供应短缺、检测处理实验室样本积压等难题。专家认为，全国协调机制和供应链等领域存在的问题，是美国迟迟难以解决检测危机的重要原因。

全美多地检测材料供应短缺

据《纽约时报》报道，当地时间7月6日，路易斯安那州新奥尔良市的一个检测点前，天一亮就排起了队。但在早上8时开门后的仅5分钟，检测材料就用完了，许多人不得不被拒之门外。而在亚利桑那州凤凰城，这里的气温已经超过38℃，有的居民在车内等待检测的时间竟然长达8小时。

在得克萨斯州圣安东尼奥和其他大城市，官员们被迫宣布新的检测限制。他们抱怨道，需求量太大了，所以现在只能给有症状的人员进行检测。这相当于恢复了几个月前的检测政策。

“这很可怕，显然是这个系统失败的证据。”面对全美的检测危机，约翰斯·霍普金斯医院传染病专家摩根·卡茨博士如此表示。

在全美疫情暴发的最初几个月里，由于检测材料供应短缺，加上各地官员不太了解如何正确应对疫情，检测能力一度成为美国的重大瓶颈。自那时起，美国开始大幅提升检测能力，6月进行了近1500万次检测，约为4月的3倍。特朗普也多次公开强调美国“世界领先”的检测能力，甚至称检测是一把“双刃剑”，检测越多，就显得美国的确诊病例越多。

但最近几周，随着各州疫情反弹，检测需求猛增，“世界领先”的检测能力开始供不应求，导致美国出现了新一轮检测危机。

市长抱怨全国协调机制不畅

公共卫生专家表示，快速、广泛的检测对美国能否控制病毒传播至关重要，特别是在各州重启的情况下。由于病毒可以通过无症状感染者传播，进行大规模检测被认为是识别病毒携带者并阻止他们向其他人传播的关键。可如今，检测点前排长龙的景象，以及一些市长对检测系统的抱怨，令白宫处于十分尴尬的地位，近日连番发声辩解。

特朗普7月6日在社交媒体推特上说：“我们伟大的检测计划继续领先于世界，远远超过！”副总统彭斯此前也表示，美国的检测能力已经有了很大的提高，差不多能对任何进入检测点的人进行检测。

美国卫生与公众服务部的一位发言人称，自4月初以来，联邦官员一直在与各州密切合作，致力于制定并实现检测目标。她说，到目前为止，联邦政府已经在全国范围内分发了大约2600万支棉签以及其他设备，并有望“满足7月份的所有需求”。

但《纽约时报》指出，美国的检测工作并没有跟上其他国家的步伐，尤其是亚洲国家。比如，中国在5月份的10天中就对武汉的650万人进行了检测。在其他国家苦于难以提供广泛的检测之际，中国当时已对整座城市进行全面筛查。算上最近接受过检测的人，再加上儿童，这项行动已经覆盖了城市人口的90%以上，很大程度上证实武汉已经控制住了疫情。

但在亚利桑那州，累计确诊病例已经超过10万，检测的短缺让当地官员感到震惊，并对联邦政府的乐观说法表示怀疑。亚利桑那州凤凰城市长凯特·加勒戈在接受采访时表示，目前亚利桑那州的新增病例和死亡数字激增，凤凰城和周围地区的新冠病毒检测点已经“不堪重负”，但联邦紧急事务管理局却拒绝了她的求助。

“感觉我们还在危机状态，他们已经单方面宣布(抗疫)胜利了。”加勒戈说，她从4月起就试图从联邦紧急事务管理局和企业处获得更多的检测材料，但目前检测数量仍“令人悲伤地不足”，尤其是没有医疗保险的民众，更难以获得检测机会。她指出：“美国需要一个更健全的全国性病毒检测战略。”

许多专家认为，美国如今面临的新一轮检测危机，主要体现在协调能力的薄弱上。比如纽约市作为最早的疫情“震中”，一度面临着严重的检测材料短缺，后来依靠动用自身资源并与私人实验室合作，如今每天已能检测3万人，但其他一些地区的官员还在忙于协调资源，并对谁可以参加检测设置新的限制条件。

“我们太分散了。”哈佛大学陈曾熙公共卫生学院流行病学助理教授迈克尔·米娜博士对此指出，“美国没有一个很好的方法来平衡系统的负荷。”美国众议院能源与商业委员会主席弗兰克·帕隆也称，美国急需一个全国性的检测计划，看到联邦继续把责任推给各州，这令人非常沮丧。

特朗普政府被指帮倒忙

据美国政治新闻网站Politico报道，新冠疫情暴发以来，美国至今依然未能解决检测难题，还与未能解决供应链的问题有关。目前，美国的许多商业实验室仍然难以获得充足的检测试剂储备。而截至6月底，全美22%的公共卫生实验室的试剂储备仅够使用一周甚至更短时间。

公共卫生专家警告称，检测材料的供应链中，任何环节中断都会导致检测工作陷入瓶颈。还有一些州表示，特朗普政府分发不规范的检测材料，有时还给工作人员带来了额外的麻烦。

华盛顿州卫生部长约翰·威斯曼此前致信美国卫生与公众服务部检测事务官员布雷特·吉罗尔。他在信中写道，特朗普政府曾多次向华盛顿州提供包装不良、没有标签、与该州设备不兼容或无法使用的检测用品。

在一个案例中，联邦政府送来了25万支批量包装的检测棉签，导致州政府不得不对这些棉签进行消毒和重新包装。威斯曼在信中指出，持续的供应问题“可能在应对疫情的关键时刻限制我们的整体检测能力”。(央视记者 顾乡)

【编辑:田博群】

朗普政府曾多次向华盛顿州提供包装不良、没有标签、与该州设备不兼容或无法使用的检测用品。

在一个案例中，联邦政府送来了25万支批量包装的检测棉签，导致州政府不得不对这些棉签进行消毒和重新包装。威斯曼在信中指出，持续的供应问题“可能在应对疫情的关键时刻限制我们的整体检测能力”。（央视记者 顾乡）

责编：秦雅楠

�共卫生实验室的试剂储备仅够使用一周甚至更短时间。

公共卫生专家警告称，检测材料的供应链中，任何环节中断都会导致检测工作陷入瓶颈。还有一些州表示，特朗普政府分发不规范的检测材料，有时还给工作人员带来了额外的麻烦。

华盛顿州卫生部长约翰·威斯曼此前致信美国卫生与公众服务部检测事务官员布雷特·吉罗尔。他在信中写道，特朗普政府曾多次向华盛顿州提供包装不良、没有标签、与该州设备不兼容或无法使用的检测用品。

在一个案例中，联邦政府送来了25万支批量包装的检测棉签，导致州政府不得不对这些棉签进行消毒和重新包装。威斯曼在信中指出，持续的供应问题“可能在应对疫情的关键时刻限制我们的整体检测能力”。（央视记者 顾乡）

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