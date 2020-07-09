bob娱乐真人-日本九州暴雨已致59人死亡 多地10日将迎新一轮强降雨

中新网7月9日电 综合日媒消息，近日，日本九州地区因罕见暴雨引发的河川泛滥和地质灾害已致59人死亡，当地搜救行动仍在持续。而日本气象厅发布的最新消息显示，多地将在10日迎来新一波的强降雨，当地政府呼吁民众保持警惕。

据日本放送协会(NHK)报道，目前，除已经被确认遇难的59人外，还有4人处于心肺停止状态，另外还有16人下落不明。遇难者中，有55人来自熊本县，其余4人来自邻近的福冈县、大分县等地。

日本九州地区近日普降暴雨，多地受灾严重。图为熊本县一处公路坍塌。

报道称，当地警方已经接到多起报案，称无法与亲友取得联系，目前，各地警方在持续对失踪人员进行搜救的同时，也在对其他可能失踪人员的安危进行确认。

另据《读卖新闻》报道，日本国土交通省表示，从4日至8日中午，该国熊本县、福冈县等9个县共有60条河流、至少73处地点发生泛滥，导致数千栋房屋发生不同程度浸水，目前约有3200人在避难所进行避难。

日本九州近日普降暴雨，大雨导致多处公路坍塌，一些村落沦为“孤岛”。

此外，受此次暴雨影响，受灾地区有多个村落陷入与世隔绝的状态。熊本县政府8日表示，由于天气有所好转，该县15个因洪水成为“孤岛”的村落中，有10个已经获救。不过，8日凌晨的降雨又导致另外3个村落、共125人陷入与世隔绝状态。

对此，日本首相安倍晋三在8日指示，将向陷入隔绝状态的村落派遣人员和输送物资，全力解救当地民众。

目前，多地的降雨仍在持续，部分地区雨势较此前有所减弱。不过，日本气象厅警告称，由于梅雨前线将持续停留，预计日本西部至东部的广大区域将在10日迎来新一波强降雨，届时还会伴随雷暴天气，气象厅呼吁各地民众保持警惕。

【编辑:郭炘蔚】

��和输送物资，全力解救当地民众。

目前，多地的降雨仍在持续，部分地区雨势较此前有所减弱。不过，日本气象厅警告称，由于梅雨前线将持续停留，预计日本西部至东部的广大区域将在10日迎来新一波强降雨，届时还会伴随雷暴天气，气象厅呼吁各地民众保持警惕。

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