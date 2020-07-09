bob游戏平台官网-“疫情时代的心理防护与中医智慧研讨会”在粤举行

(抗击新冠肺炎)“疫情时代的心理防护与中医智慧研讨会”在粤举行

中新网广州7月8日电 (索有为 蔡伟英)新冠肺炎引发了系列社会问题，其中包括心理问题。如何在疫情期间呵护心理？中医又如何发挥其基础作用？7月8日，“疫情时代的心理防护与中医智慧”研讨会在广州举行，研讨会围绕新冠疫情时代与心理健康、如何做好心理防护、中医的心理防护智慧等方面展开探讨，突出了中医与心理防护相关性的议题。

该研讨会由广东省心理咨询师协会、广州市心理咨询师协会和当仁中医主办。据主办方介绍，举办这次活动希望能解决部分心理问题，更希望让人们注意到日益凸显的疫情之下的心理问题。今年6月，国务院新闻办公室发布的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书提到，全国范围内，在新冠肺炎治疗过程中“中医药参与救治确诊病例的占比达到92%”，此外，中医药在心理防护方面的功效引人注意。

北京中医药大学博士生导师孔军辉教授，中国中医科学院研究员、博士生导师杨秋莉教授，广州中医药大学针灸康复临床学院副主任余瑾教授，北京回龙观医院中西医结合科主任闫少校教授，当仁中医发起人及中国外商投资企业家协会副会长胡瑞连、当仁中医联合创始人王万军、当仁中医联合创始人张建浩，白云心理医院院长隋学琼、白云心理医院董事刘畅、白云心理医院首席专家郑洪波等，通过线上线下并举方式参加研讨。

专家们围绕抑郁、焦虑和网络成瘾三个新冠肺炎疫情期间普遍存在的问题展开探讨，重点指出了中医在心理防护中的智慧。

北京回龙观医院中西医结合科主任闫少校教授阐述了“改良中医情绪疗法”。该疗法的核心是以五行理论指导下的“情志相胜”。该疗法融合了团体心理治疗、心理剧等，采取团体的形式。有心理问题的人士可以通过角色扮演来改善情绪。闫少校还从中医角度阐述了“愉快”的概念。“愉”就是得到满足，“快”就是心里有话不委屈自己，不能憋屈，要讲出来。

广州中医药大学针灸康复临床学院副主任余瑾教授认为，中医心理学来源于《易经》。中医倡导“平时康养，战时防疫”。余瑾认为，每个人有自己内在的药物，要通过内在的防御、调节和免疫能力来抗疫。中医是在和瘟疫的战斗中成长的，《伤寒杂病论》就是张仲景在和瘟疫的战争中写出的。(完)

【编辑:姜雨薇】

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