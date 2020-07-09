bob娱乐真人-拒还93万港元薪金 乱港分子梁颂恒被立法会申请破产

拒还93万港元薪金，乱港分子梁颂恒被立法会申请破产

【环球时报报道 记者 杨伟民】被褫夺立法会议席的梁颂恒，面对立法会行管会向他追讨93万港元薪水的诉讼一直不予理会。行管会决定向他提出破产呈请，这也是回归后行管会首次向前立法会议员提出破产申请。

2017年10月，反对派的梁颂恒和游蕙祯宣誓就任立法会议员时展示“港独”标语，并擅改誓词内容。两人的恶行引起众怒，被裁定丧失立法会议员资格，但两人曾一口气支取立法会议员的薪津共计186万港元，立法会行管会于是入禀区域法院，通过代表律师向梁、游二人各追讨93万港元酬金、已支出款项、利息和诉讼费等。据香港《星岛日报》8日报道，立法会主席兼行管会主席梁君彦7日称，梁颂恒对多番追讨不予理会，因此决定向他提出破产呈请。游蕙祯则提出分期摊还的方案，行管会接受了分期48个月的摊还方案，游每月需要归还2.5万港元。

根据香港“01”网此前的报道称，在香港对于个人破产人士，其资产(房产、车辆等)与贵重物品(金器、首饰等)均予破产管理官变卖抵债，且不能过“奢侈生活”，如入住豪华酒店等。如破产人有工作在身，破产管理官会将其薪金扣减必要开支，余下全数抵债。对于首次被破产者，破产令生效期间为48个月。根据香港《立法会条例》第39条，在破产令结束后的5年内(即开始后的9年内)，梁颂恒都不能参选立法会议员，且“破产污点”会随其一生。

此外，今年5月底和6月初立法会审议《国歌条例草案》期间，泛民议员许智峰、陈志全和朱凯廸曾投掷恶臭物体，行管会6月决定追讨3人约5万-11万港元不等的清洁费及复修费。至于去年年底被裁定“非妥为当选”因而丧失议席的区诺轩和范国威，行管会将按照两人出任议员的时间酌情发放约31万港元特惠金，相当于议员酬金的15%。

香港立法会议员每月通过自动转账获发酬金，其中立法会主席每月约20万港元，立法会代理主席兼内务委员会主席约15万港元，非兼任行政会议成员的议员每月约10万港元，兼任行政会议成员的议员6.7万港元。此外，他们每年(10月至翌年9月)可享有3.5万港元的医疗津贴。如果议员完成任期，还可在当届任期结束时获得任满酬金，金额相等于其在立法会任期内所得酬金总额的15%。

【编辑:朱延静】

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