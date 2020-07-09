bob游戏平台官网-CBA今天四场大战！马布里全力冲击三连胜，巩晓彬解禁凶多吉少

北京时间7月9日，CBA又一个大比赛日，共安排了四场焦点之战，其中不乏北控男篮大战新“巨人杀手”广州男篮和两大名帅李春江大战解禁复出的巩晓彬的山东对广厦这样的白金赛事。北控男篮最近状态非常火热，目前他们已经取得了两连胜，在战略性输给宏远后他们已经连续拿到了两场胜利，还是在小外援福格伤停的情况下做到的，马布里确实是有一把刷子。而广州男篮在复赛以来已经击败过很多强队，包括有着最强全华班之称的浙江广厦也是他们的手下败将。两队之间的对碰应该是十分精彩的！而另一场名帅之争，解禁复出的巩晓彬将率队大战李春江带领的浙江广厦。平心而论，山东男篮的实力的确和广厦有不小的差距，这次逍遥王恐怕是凶多吉少！

北控男篮可谓是本赛季的最强黑马，上赛季还是倒数球队的他们今年却强势闯进联盟前八，前些时间还一度杀入了联盟前三。北控男篮发生蜕变，固然和三外援的优势有关，但不可否认的是，主教练马布里才是北控发生翻天覆地变化的根本原因。马布里作为一名菜鸟教练，技战术和临场指挥却不逊于很多国内名帅，其具体的战术调度，甚至要超过一般的所谓本土名帅。而且马布里最大的优势便是他是不久前才退役的传奇名将，球员们对他都是服服帖帖，就如福格之前在广州还是一位桀骜不驯的外援，到了马布里手上却是安静如鸡。如今马布里要带队冲击三连胜，如果广厦翻车不敌山东，他们恐怕会再次冲上联盟前三！

当然了，广州男篮也并不是这么好对付的，实际上倒在广州脚下的所谓的强队已经不少，即使是被誉为最强全华班的浙江广厦也成为了广州男篮的手下败将。广州的本土球员并不算非常突出，但胜在功能性强，而且他们的小外援是目前CBA复赛以来最能砍分的，在关键时刻往往能够给予对手致命一击。而北控男篮的最强王者福格现在因为伤病而无法出战，在单外援的情况下北控男篮是否能够战胜广州男篮，就要看孙悦这位主心骨的临场状态如何了！

巩晓彬之前遭遇禁赛，本场比赛解禁归来，但非常不幸的是，一回来逍遥王就要面对目前风头正盛的浙江广厦。广厦是除了宏远外复赛阶段最为强势的球队，被誉为最强全华班的他们面对同样全华班的对手，只有一场败绩。本次山东男篮对上浙江广厦，可以说是毫无优势！本来山东男篮最大的强点就是内线，然而对面的浙江广厦拥有进攻能力超一流的胡金秋，而胡金秋在过往的对决中已经证明过自己，对付山东的内线群并不是非常吃亏，当然目前的山东大汉陶汉林状态非常劲爆，两人相遇必定会上演一场火星撞地球的好戏！巩晓彬想要击败李春江复仇，难度很高，但也不是说完全不可能！

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