bob娱乐真人-伊核协议5周年：协议尚未遭不可逆损害，攸关各方该如何挽回

资料图。（图源：卫星通讯社）

2020年7月14日是《伊朗核问题全面协议》（简称“伊核协议”）达成5周年纪念日。五年前的今天，经过漫长艰辛的谈判，伊朗同中国、美国、俄罗斯、英国、法国和德国及欧盟达成了伊核协议。7月20日，联合国安理会一致通过第2231号决议核可了伊核协议，标志着伊朗核问题成功实现软着陆。

伊核协议是多边主义的重要成果，是通过政治外交手段和平解决国际热点问题的典范，对于维护国际核不扩散体系与中东地区和平稳定具有重要积极意义。伊核协议既充分体现了大国协调合作的重要意义，更凸显了多边主义的多赢、共赢精神，表明不管多么复杂困难的问题，通过对话谈判、寻求政治解决是唯一可行的途径。

根据该协议，伊朗作出不发展核武器的政治承诺，接受国际原子能机构的监督核查，国际社会则保障伊朗的经济红利及和平利用核能的正当权力。协议执行初期，国际原子能机构多次现场视察报告显示，伊朗严格履行了协议有关义务，同时美欧陆续暂停或解除对伊核领域的制裁，伊朗与各方关系也翻开新的一页。

挫折

美国特朗普政府上台后，以伊核协议在现场视察、导弹限制、落日条款等方面存在“重大缺陷”为由，于2018年5月8日单方面终止履行协议，恢复所有对伊核领域单边制裁，重返对伊“极限施压”政策。作为对美方举措的回应，自2019年5月开始，伊朗开始采取分步终止履行部分伊核协议条款等措施。

随着伊核协议遭受重大挫折，美伊关系迅速恶化。2019年6月以来，美伊围绕日本和挪威油轮受袭、伊击落美全球鹰无人机、沙特阿美石油公司设施遭袭击等事件相互指责，消极互动呈现不断升级趋势。2020年1月，美利用无人机暗杀伊朗高级将领苏莱曼尼，伊朗用导弹回击美国在伊拉克的两处军事基地，几乎引发军事冲突，美伊再次跌入紧张对峙的恶性循环中，地区战争风险加剧。

伊核问题再度陷入紧张局势，直接根源在于特朗普政府退出伊核协议，抛弃政治外交解决途径，恢复对伊朗非法单边制裁，此举违反了伊核协议和安理会第2231号决议。美国以协议不能满足其诉求为由退出，但实际上协议旨在处理核问题，而非一揽子解决美伊所有矛盾。在美拒绝履行协议的同时，国际原子能机构却一再证明，伊朗一直遵守协议。

事实上，特朗普政府前国家安全顾问博尔顿在近日出版的新书《事发之室》中透露，美国是蓄意退出伊核协议，与伊朗是否遵守协议没有关系。美国在伊核问题上的种种行为，结合美特朗普政府“退群毁约”的一贯表现，再次突显了美国的单边主义和霸凌行径，也遭到伊核协议其它方及国际社会的一致批评。

希望

中国作为伊核协议的谈判方和参与方, 始终将多边主义与政治外交手段作为推动伊核问题解决的根本途径，是协议的坚定维护者和执行者。在谈判过程中，中国通过在铀浓缩、阿拉克重水堆改造等关键问题上提出中国方案，促进各方弥合分歧，发挥独特的建设性作用。作为协议核心项目阿拉克重水堆改造工作组双组长之一，中国积极履行改造设计、首炉燃料、设备供应等主要职责。在美国退出协议后，中国多次重申将继续坚定维护并执行伊核协议，积极开展外交斡旋，努力推动有关各方致力于协议的完整、有效执行。

当前，尽管美伊关系持续紧张，但迄今伊朗减少履行伊核协议措施都是可逆的，没有造成实质性核扩散风险，维护伊核协议仍是妥善解决伊核问题的唯一正确途径。在维护伊核协议的前提下，有关各方应继续保持沟通协调，按照分步对等思路，保障伊朗经济红利，同时推动伊朗恢复全面履约，恢复全面协议权利和义务的平衡。各方还应慎重把握伊核协议的争端解决机制，力保在伊核协议联委会框架内协商解决履约问题，坚决避免提交安理会，对协议造成不可逆转的损害。

伊核协议五周年的经历表明，只有坚持多边主义与政治外交解决方案，才能有效缓解紧张局势，促进地区和平与安全。中国将继续与有关各方一道努力，坚定维护伊核协议，推动化解伊核问题危机，维护中东地区和平与稳定。（澎湃新闻特约撰稿 周昶，作者系中国军控与裁军协会研究员、战略安全项目主任）

责编：张婧妍

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