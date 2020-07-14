bob手机版下载-香港特区政府：会依法查处在选举过程中违反条例的人士

新华社香港7月13日电 香港特区政府政制及内地事务局13日表示，不少市民就反对派人士近期举行的所谓立法会“初选”活动向特区政府不同部门投诉。对此，政制及内地事务局强调，任何人在选举过程中弄虚作假，或违反任何法例，特区政府必定会严肃处理，绝不姑息，依法查处违法人士。

政制及内地事务局当日发表声明，指有市民投诉有关活动涉嫌干预、操弄选举，严重扰乱选举秩序并导致选举不公；有市民投诉有关活动参与人数众多，涉嫌违反“限聚令”规定；还有市民表示，个人所提供的隐私未获得保障，恐会被人滥用而违反《个人资料（私隐）条例》的相关规定。

声明表示，还有市民投诉有关活动主办方主张赢取特区立法会议席后、全面否决特区政府的财政预算案以达到“揽炒”（同归于尽）目的，此行为已涉嫌构成《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》第二十二条所规定的颠覆国家政权罪，即严重干扰、阻挠、破坏中华人民共和国中央政权机关或者香港特别行政区政权机关依法履行职能。

声明表示，就有关投诉，特区政府正进行深入调查，如有需要，会寻求法律意见。特区政府一旦发现有任何违法违规的情况，会立即转介相关执法部门依法查处。

声明重申，选举是极为严肃的事情，特区政府有责任确保选举在公开、公平、诚实的情况下进行。至于反对派此次举行的所谓“初选”活动，其形式、程序及结果均不为香港选举法律所承认或认可。

责编：秦雅楠

更多资讯，尽在https://auarc.com