bob娱乐真人-河北泊头：桑树变身助农增收的“摇钱树”

新华社石家庄7月14日电(记者冯维健、王民)走进河北省泊头市营子镇的桑树林里，大片的桑树翠绿欲滴，绿叶后颗颗饱满的桑葚挂满枝头。三五成群的游客在斑驳的树影下采摘，村民忙着打桑葚、装箱，客商在采摘园外等待批发果实，一派热闹繁忙的景象。

泊头市把桑葚种植作为富民增收的支柱产业，桑葚给当地村民带来了可观的收入，因采摘前需要摇晃树干，人们便称桑树为“摇钱树”。营子镇苟鲁道村村民李如胜说：“桑葚果的价格一年比一年高，每年靠种植桑葚收入近10万元，而且每年只需忙三个月，闲暇时还能打工挣钱。”

近年来，泊头市不断扩大桑树种植规模，开发桑葚产品，形成了集种植、加工、销售、康养等多种业态于一身的桑葚产业，通过延伸致富产业链条，促进农民增收和农业发展。

“桑树浑身是宝，采摘下来的桑叶可以喂鸡，桑葚可以加工成多种产品。”营子镇三厂采摘园负责人李彩霞说，在当地政府的支持下，她们探索对桑葚进行深加工，现在产品包括桑葚干、桑葚酒、桑叶挂面、桑叶馒头等。这些特色农产品，受到了城市消费者的青睐。

目前，泊头市桑树种植面积超过2万亩，年产桑葚鲜果5万吨，农业总产值超过2亿元。当地共有14家桑葚加工企业，日产能力达70吨。其中，桑葚鲜果销售到山东、安徽等地企业用于酿酒，桑叶、果干销售至河北安国、安徽亳州等地中药材企业用于加工入药。

【编辑:房家梁】

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