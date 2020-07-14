bob娱乐真人-中国驻南非大使馆设立抗疫物资发放点

2020年7月14日2020年7月14日| adminadmin| 0 Comment

bob娱乐真人-中国驻南非大使馆设立抗疫物资发放点

　　中国侨网7月14日电 据中国驻南非大使馆网站消息，当前南非新冠肺炎疫情形势严峻，部分中国公民也不幸感染。为支持广大旅南侨胞抗击疫情，维护旅南侨胞的健康和安全，近期中国驻南非大使馆紧急向国内采购了一批连花清瘟胶囊(36粒装)，中华海外联谊会也向中国旅南侨胞捐赠了一批防疫物资，请使馆代为转交旅南侨胞。

　　为充分发挥上述抗疫物资作用，将有限的资源用在最需要的侨胞身上，使馆决定在全南非境内设立16家抗疫物资发放点。如有中国公民确诊感染新冠肺炎，并自愿服用连花清瘟胶囊作为辅助治疗，即可联系免费领取。

　　现就有关事项说明如下：

　　一、有关抗疫物资全部免费发放，不收取任何费用。领取人凭核酸检测阳性报告和中国护照复印件即可领取。

　　二、使馆提供的连花清瘟胶囊均从国内直接采购，为36粒装(并非市面上24粒装)。该药在国内抗疫实践中已被证明有效，但是否服用完全由侨胞个人决定并承担一切风险，使馆不对药品的有效性或任何后果承担法律责任。

　　三、由于抗疫物资总量有限，请大家发扬风格，将宝贵的资源留给最需要的人，特别是已经确诊但未被医院收治的病人。不要试图囤积或者倒卖药品牟利，如发现类似情况，使馆将严肃追查。

　　驻南非使馆再次提醒中国公民减少外出，避免前往人群密集场所。如遇身体不适或出现疑似感染症状，应高度重视并及时联系就医。疫情当前，使领馆始终是大家的坚强后盾。只要坚定信心，做好防护，就一定能够战胜疫情。

　　南非传染病研究院(NICD)新冠肺炎疫情24小时免费咨询热线：0800029999。

　　外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：0086-10-12308或0086-10-59913991

　　中国驻南非使馆应急电话：0027-12-3428826

　　中国驻约翰内斯堡总领馆应急电话：0027-715111494

　　中国驻开普敦总领馆应急电话：0027-723096634

　　中国驻德班总领馆应急电话：0027-761742938

【编辑:韩辉】

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