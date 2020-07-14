bob游戏平台官网-西甲下赛季欧冠席位全部诞生！9.8亿双雄锁定前四，欧联之王踢欧冠

北京时间7月14日，由于第5名比利亚雷亚尔1-2负于皇家社会，本赛季西甲的前四名提前2轮确定，下赛季的欧冠参赛席位也全部诞生——皇马，巴萨，马竞和塞维利亚。

皇马和巴萨早已锁定下赛季的欧冠门票，他们争夺的是联赛冠军的奖杯。剩余两个名额，排名第3的马竞和第4的塞维利亚占据优势，第5名比利亚雷亚尔只有理论上的可能。

本轮较量，马竞1-0力克贝蒂斯，塞维利亚2-0击败马洛卡，36轮战罢同积66分。而比利亚雷亚尔则在今天凌晨输给了皇家社会，积分来到57分，与前两支球队相差9分，由于西甲只剩下最后2轮，总共6个积分，所以黄潜肯定无缘前四，马竞和塞维利亚也因此彻底锁定下赛季的欧冠参赛资格。

和皇马巴萨一样，全队总身价高达7.2亿欧元的马竞是欧冠的常客，上一次无缘欧冠还是2011-12赛季。总身价2.6亿的塞维利亚就不同了，虽然曾经实现过欧联杯三连冠，被誉为“欧联杯之王”，但历史上只有6次欧冠联赛的经历，上一次是2017-18赛季：16强战淘汰曼联，八强战不敌拜仁。不过本赛季从西甲停摆之前，红白军团就展现出极佳的状态，延续到复赛之后，最近13轮联赛保持不败，创队史纪录，最终时隔2年重返欧冠赛场。

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