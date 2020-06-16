bob游戏平台官网-英国进入“解封”新阶段 公交出行须戴口罩

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综述：英国进入“解封”新阶段 公交出行须戴口罩

新华社伦敦6月15日电 综述：英国进入“解封”新阶段 公交出行须戴口罩

新华社记者张代蕾

随着大部分商店、动物园、植物园等公共场所15日重新开放，英国进入“解封”新阶段。同日，英格兰地区开始执行新规定，人们乘坐公共交通工具出行时必须佩戴口罩等面部遮盖物。

英格兰地区销售服装、玩具、图书等“非必需”店铺按照英国政府此前公布的计划，15日重新开门营业。英国首相约翰逊14日发表视频讲话，鼓励英国民众重返商店消费。财政大臣也表示，正考虑降低增值税，以刺激因疫情受到打击的消费者信心。

重新营业的商店同时必须遵守相关防疫规定，包括控制进店人数、关闭试衣间、加强消毒措施、继续保持两米的人际距离等。

不过，英国零售商协会表示，解封可能不会立即提振零售业，低迷的消费者信心和有限的进店人数意味着许多商店仍将面对客流量和销售额“双低”的挑战。

同日，英格兰地区动物园、植物园等休闲场所重新开门，明年毕业的中学生(10年级和12年级学生)可以返校学习。

伴随上述“解封”措施，英国政府规定，从15日开始，英格兰地区民众乘坐地铁、巴士、火车、渡轮等公交出行时必须佩戴包括医用口罩、自制口罩、围巾和头巾在内的面部遮盖物，违者可能被拒绝乘车、乘船或面临100英镑罚款。政府将增派包括警察在内的3000人协助执行这一措施。部分残障人士和11岁以下儿童不受此规定约束。此外，英格兰地区所有医院访客和门诊病人也必须戴口罩。

英国媒体报道说，随着越来越多人复工、复课，乘坐公交，英国政府对口罩的态度出现变化。本月初，英国政府开始按照世界卫生组织的建议呼吁民众出行时佩戴口罩。英国交通大臣格兰特·沙普斯表示，在未来一段时间内，戴口罩出行将成为英国人生活中的新常态。

《卫报》15日援引世卫组织官员警告说，英国新冠疫情仍在活跃期，英国政府应放缓继续解封的步伐。

世卫组织欧洲区域办事处主任汉斯·克鲁格表示，英国疫情仍然相当严重，英国政府应该在病毒检测及追踪系统运行顺畅后，再考虑进一步解封。

根据英国政府公布的数据，截至14日，英国新冠病毒感染人数累计达295889人，死亡病例为41698例。

【编辑:苏亦瑜】

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