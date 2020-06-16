bob娱乐真人-武磊首发！西班牙人大战赫塔菲首发11人曝光

6月17日凌晨1点30分，西甲第28轮，西班牙人将在客场迎战赫塔菲。这是一场艰难的比赛，对方目前排名联赛第5位，状态正佳。但武磊不会轻言放弃，他希望延续自己的好状态，继续为球队进球。

西班牙人另一名前锋德马托斯本场因伤没进大名单。所以武磊首发几乎没有任何的悬念，他目前状态正佳，上一轮联赛，武磊漂亮的打入了一粒单刀，而且还制造了对手一张红牌。他的速度以及他的跑位，依然是西班牙人进攻的最大武器。

根据《阿斯报》以及《Whoscored》的消息，武磊本场将继续首发登场。虽然两场比赛间隔的时候很短，但武磊上一场比赛其实只踢了51分钟，从体能上来说应该没有太大问题。而且武磊应该是目前西班牙人锋线上状态最好的球员，阿韦拉多不可能将武磊放在替补席了。

不过《马卡报》却认为，武磊本场也有可能成为球队的后手，在下半场利用速度来冲击对方的防线，两名首发的前锋是卡莱里与费雷拉。但这种可能性并不大，毕竟武磊目前的状态太出色了。

在上轮联赛取胜之后，西班牙人看到了保级的曙光，目前他们虽然排名第20位，但距离第17名的塞尔塔不过只有3分，一场球的距离罢了。但对于武磊个人而言，他需要延续好的状态，毕竟目前在转会市场上英超的狼队对他很感兴趣。退一万步说，如果西班牙人不幸降级了，武磊也能够在其他五大联赛的球队中立足。

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