bob游戏平台官网-武磊冲呀！凌晨1点半 西班牙人挑战强敌 中国7号再进球？

西甲回归后的首场比赛，西班牙人凭借中国前锋武磊的出色发挥获得胜利，看见保级希望。而在北京时间6月17日凌晨1时30分，西班牙人又将迎来严峻挑战，他们将客场对阵目前排名第5位的赫塔菲。西班牙人能否取得连胜争取逃离降级区？西班牙多家媒体一致认为，武磊本场肯定将继续首发，他能否连场破门？这也直接决定西班牙人队的成败。

上轮主场迎战阿拉维斯，武磊在新冠病毒肺炎痊愈后首发登场，他出色的表现给人留下深刻印象，先是制造对方门将的红牌，下半场开局两分钟便打入锁定胜局的入球。而在进球后，西班牙人主帅迅速换下武磊。对于这个有些意外的举动，西班牙媒体给出的一致解读是：在一周双赛的背景下，为了保证主力球员的体能做出战略调整。而这也预示着，武磊将继续成为西班牙人队的锋线主力。

北京时间6月17日凌晨1时30分，西班牙人将客场挑战排名第5位的赫塔菲。赫塔菲在上轮输给格拉纳达，但他们目前距离第4的皇家社会仅差1分，仍有希望竞争欧冠资格。在这种情况下，赫塔菲势必在主场全力争胜。而西班牙人最近6个客场比赛1平5负未尝胜绩，本场想要保持连胜势头难度极大。

对阵赫塔菲的比赛，武磊几乎肯定将首发出战，而他的搭档大概率还是卡莱里。事实上两人在重启首战中都有出色发挥，因此预计不会被轻易拆开。武磊如今和费雷拉并列是西班牙人本赛季的最佳射手，如果他能够延续状态连场破门，西班牙人就有望爆冷从客场抢分甚至拿到胜利。

在中后场的排兵布阵中，西班牙人不会有太大变化，大卫-洛佩斯和罗卡坐镇中场，恩巴尔巴和梅伦多两翼齐飞。后卫线由哈维-洛佩斯、贝尔纳多、卡夫雷拉和迪达克组成。而在门将位置上，老将迭戈-洛佩斯解禁复出，这会让西班牙人的防线更加稳固。让我们一起期待武磊再度送出精彩表现，为中国足球争光吧！

西班牙人预计首发（4-4-2）：

门将：迭戈-洛佩斯

后卫：哈维-洛佩斯、贝尔纳多、卡夫雷拉、迪达克

中场：梅伦多、大卫-洛佩斯、罗卡、恩巴尔巴

前锋：卡莱里、武磊

4个细节！武磊多强多乖 西班牙人保级还靠中国7号

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