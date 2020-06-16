bob游戏平台官网-人挤人！英国购物村重开引人潮蜂拥而至 三千人请愿求关闭

人们在比斯特购物村里购物（镜报）

海外网6月16日电 随着大部分商店等公共场所15日重新开放，英国进入“解封”新阶段，但蜂拥聚集的人潮也引发了不少担忧。英国最受欢迎的打折购物场所比斯特购物村15日一早开门营业，大批顾客涌进来购物，人们挤在一起，被许多人认为不安全，目前三千多人签署请愿书，要求比斯特购物村关闭。

据英国《镜报》16日报道，比斯特购物村位于英国牛津市附近的比斯特镇，是英国最火的“奥特莱斯”，也是游客在伦敦城外购物的首选之地。现场可见，15日一早，大批顾客涌入购物村，在店铺间穿梭购物，完全没有安全距离可言。

人们在比斯特购物村里购物（镜报）

有位名叫劳拉·威克斯（Laura Wicks）的网友在在线社会公益请愿平台发起了一份请愿书，要求购物村关闭，直到有解决方案出台。截至周一（15日）晚上，已有3413人在请愿书上签名。他们都认为，比斯特购物村是“非常不安全的环境”，引发人们对新冠病毒的恐惧和担忧。

劳拉·威克斯在请愿书中写道：“这真是件令人沮丧的事情，上千人在街上拥挤，像从未发生过疫情似的。作为一个国家，我们所有人仍然遵守2米安全距离的规定。而作为一家公司，比斯特购物村有责任确保员工的安全。”

比斯特购物村有160家店铺，顾客进入时，员工会在门口检测体温，同时建议他们保持2米安全距离。劳拉·威克斯认为，“在那里（比斯特购物村）工作的人都是被迫进入一个不安全的环境的，真的很可怕。”

在停业3个月之后，英国的公园、繁华街道和购物中心等重新开放，客流量大增，上周客流量增加了三分之一以上。人们开始涌上街头、乘坐地铁、排长队购物。英国政府呼吁人们保持理性，采取新的防疫措施，并注意保持安全距离。一位政府官员称，他们已开始“逐步且谨慎地”重新开放经济。

图源/英国《镜报》

英媒称，比斯特购物村不是唯一引起人们对安全性担忧的地方。伦敦牛津街的耐克城专卖店门口也挤满了人，一位顾客虽然表示只是“有点拥挤”，但工作人员认为“已尽己所能维持秩序”。此外，牛津街的英国大众化品牌PRIMARK店门口也排起长队。

英格兰地区销售服装、玩具、图书等“非必需”店铺按照英国政府此前公布的计划，15日重新开门营业。英国首相约翰逊14日发表视频讲话，鼓励英国民众重返商店消费。财政大臣也表示，正考虑降低增值税，以刺激因疫情受到打击的消费者信心。但世卫组织欧洲区域办事处主任汉斯·克鲁格认为，英国疫情仍然相当严重，英国政府应该在病毒检测及追踪系统运行顺畅后，再考虑进一步解封。（海外网 王珊宁）