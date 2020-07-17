bob手机版下载-《奔跑吧》首届“金波波球”电影节 大奖花落谁家？

中国网娱乐7月17日讯 今晚，《奔跑吧》即将迎来第八期。本期节目以“电影”为主题，将几部经典影片进行“跑男版”演绎，或诙谐、或悬疑，带领观众再一次感受电影的魅力。本期节目以“金波波球”电影节为背景，跑男团成员们为争夺最终大奖，与吴磊、柳岩、阚清子、金靖一起发挥“十八般武艺”，一路上笑料百出。经过层层困难挑战，究竟谁能最终得偿所愿，喜提大奖？

经典桥段“英雄救美”重演 看兄弟团花式拯救阿曼达

为了展现成员们作为“优秀演员”的素质，导演组精心策划了一场“英雄救美”的环节来考验大家。需要兄弟团拯救的，是一位极其“脆弱”的美女——阿曼达。在拯救阿曼达的途中，大家需要穿越水池，有的“急速通行”顺利通过，也有的试图“耍帅”而惨遭失败；之后，他们要带着阿曼达一起，小心翼翼地匍匐穿过地面上的障碍物，因为一个不小心，“脆弱”的阿曼达就会变得“七零八落”。最后，他们需要带着完整的阿曼达抵达终点，才算获得胜利，成功营救这位“美女”。

在本轮“英雄救美”考验中，哪位成员的表现最为帅气，哪位成员的过程最为惊险，又是哪位成员取得了胜利呢？所有精彩内容都将在今晚节目中揭晓。

“特征猜猜猜”沙溢成“团欺“ 擂台挑战“肥皂泡水上漂”

语言表达能力和性格塑造能力都是“优秀演员”必备的本领，本期节目导演组设计了“猜特征”游戏，让现场气氛一度达到欢乐高潮。游戏规则是根据成员头像来猜特征谜面，大家顿时化身“形容词发射机”：“最抠门的人”“最能买酒的人”“最傻的人”，跑男团瞬间开启“有冤报冤、有仇报仇”模式，令郑恺直呼：“这是活生生的污蔑啊！”作为团队中最年长的沙溢，在本轮游戏中沦为“团欺”，究竟出题团给出了什么谜面让沙溢最终不得不无奈地举起自己的头像？

在功夫电影中，“擂台挑战”是十分常见的桥段。在本期节目中，跑男团也进行了一场特别的“功夫比拼”。成员们1V1对决，在洒满肥皂水的地面上相互追逐，展开了一场惊险又令人捧腹的“肥皂泡水上漂”角逐赛，有的屡站屡摔，有的如履平地。李晨先是娴熟地在肥皂泡上跳起了舞，之后倒地求饶大喊：“不要啊！”究竟发生了什么，让现场尖叫不断？谁又成为了本轮游戏的赢家？

除了这些精彩的游戏，又怎么会少了紧张刺激的1V1撕名牌环节呢？本期的规则暗藏玄机，成员们“步步为营”，这会与“金波波球”电影节最后的大奖有关吗？究竟谁能获得“金波波球”电影节终极大奖？所有精彩，请锁定浙江卫视，今晚21：10《奔跑吧》，让我们一起奔跑吧，向美好！

【编辑:朱延静】

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