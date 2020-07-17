bob游戏平台官网-横店“道具大王”追梦记：巧手制万件道具 创美好生活

中新网金华7月17日电(记者 奚金燕 通讯员 王倩玫)“这些是各个年代的老式摄像机以及放映机，许多都是我专程从国外收购的，这个话筒就是电影《开国大典》里的道具话筒……”盛夏，当记者走进浙江横店朱仔影视道具工作室时，老板朱冬青正与客户介绍道具。小到日常摆件，大到武器装备，上万件各式道具装满了近600平方米的空间，这里几乎能找到任何在影视作品中出现的东西。

踏入道具行业二十年来，朱冬青搭上横店影视产业高速发展的“快车道”，靠着一双巧手、一颗匠心努力奋斗，从一个默默无闻的“打工仔”变成了闻名横店各大剧组的“道具大王”，三口之家也从温饱踏入了幸福的小康生活，其经历也成为这个美好时代的真实缩影。

1996年，以建造《鸦片战争》拍摄场景为契机，横店拉开了影视文化产业发展的巨幕。2000年，横店剧组接待数量暴涨，成为国内最大的影视拍摄基地，一座“东方好莱坞”逐渐崛起。在亲戚的介绍下，做木雕出身的朱冬青刚从广东返乡，就毫不犹豫加入了“影视大军”，与千万剧组道路人员一样，开始了走南闯北的跟组生活。

2003年上映的电视剧《飞刀问情》，是他参加道具制作的第一部影视剧，他负责为假树绑上枝丫、花朵，一天工资40元，并不算高。在剧组里，朱冬青从不喊苦喊累，不会就学，不懂就问，勤学苦练书法、国画、雕刻翻模。凭借样样精通的全能技术和“精雕细琢”的匠人态度，他逐渐成为行当里交口称赞的“老师傅”。

2007年，不甘再给人“打工”的朱冬青决定自己创业当老板，在原本只有粮油副食品小店的横店镇大智街开了第一家道具店。万事开头难，前两年店铺生意并不好，连一年8000元的房租都交不出。为了维持生计，朱冬青白天又回到剧组去接活，店铺则由妻子董英芳看管。“那时候我上下班都骑摩托车，老婆骑自行车，后座上还带个女儿。”

尽管生活艰难，朱冬青始终对道具有着极大的钻研热情，自学了绘画、电焊、裁缝、铁艺、皮艺等技术，用各种“土办法”解决了剧组交给他的难题，无论是木制“手榴弹”、手提皮箱，还是保险柜、各类“江湖暗器”乃至飞机操纵杆。“有困难，找朱冬青”，成了当时剧组的共识，只要给他图纸，他都能想法子做出来。

正因如此，朱冬青的名号越来越响亮，生意也越做越大。不光是剧组，杭州、安徽、上海的一些舞台节目、表演剧团也都慕名前来找他定制道具。“2009年，我就买了第一辆小轿车，到现在还不舍得换掉。”2011年，朱冬青在横店镇康庄南街买了地基，自己盖房子。

日子越过越好，与此同时，朱冬青的道具制作也在不断升级，以前的泡沫道具，逐渐被树脂材料的道具取代，许多道具甚至需要特别定制。后来，剧组在道具上的投入不断压缩，他顺势而为，从道具销售转为租赁，为剧组节省开支，他也能慢慢回笼资金。

随着科技的不断进步，影视拍摄的技术也越来越高。朱冬青也把眼光投向了影视高科技。2017年，他投入数百万元，和朋友合伙开了一家影视特效公司，好莱坞大片中的飞车追逐、高空翻车，用他的特效设备都能实现。

“未来，除了继续干道具这一行，我还想自己拍戏出品影视剧。”目前，朱冬青正在找合适的剧本，他梦想着有一天能靠十多年的道具储备和特效公司的设备，自己筹拍一部网络电影，实现自己的影视之梦。(完)

【编辑:苏亦瑜】

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