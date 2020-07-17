bob游戏平台官网-美国也不能信了？欧洲法院推翻欧美数据传输协议《欧美隐私盾牌》，担心数据受监控

【环球网综合报道 记者 侯佳欣】美国不能信任了？当地时间7月16日，欧洲法院推翻了欧盟与美国2016年达成的数据传输协议——《欧美隐私盾牌》（Privacy Shield），裁定该协议无效。受此影响，成千上万的公司可能不得不停止在美国的服务器上存储欧盟居民的信息。

《欧美隐私盾牌》制定了欧美网络公司对用户个人数据互相传输的运作框架，不过如今，欧洲法院认为该协议并不足以保护欧洲公民的安全。据《华尔街日报》16日报道，欧洲法院表示，在美国服务器上存储欧盟居民的信息使欧洲人可能受到美国政府的监控，但欧洲人没有“可起诉权利”来挑战这种监控。

德媒介绍称，这一裁决的起因是奥地利数据保护活动人士史马克思·施雷姆斯与脸书公司之间的一场司法诉讼。学法律出身的史莱姆斯一开始向爱尔兰数据保护部门投诉，反对脸书在不对美国的监控机制做防护措施的情况下将自己的数据传往美国母公司。爱尔兰是脸书欧洲总部的所在地。

史莱姆斯举例说，斯诺登的爆料显示，脸书在美国有义务向包括美国国家安全局（NSA）、美国联邦调查局（FBI）在内的政府机构提供用户数据，而用户对此无法采取任何行动。爱尔兰高等法院最终呈请欧洲法院裁定，脸书方面所援引的”标准合约条款”以及现有的欧盟-美国数据保护协议是否符合欧盟数据保护法。

而今，欧洲法院作出了裁决。该法院裁定，《欧美隐私盾牌》数据传输协议失去效力。报道用“出人意料”来形容欧洲法院的这项裁决。

《华尔街日报》评论称，这是保护隐私活动人士的一次胜利，他们长期以来一直表示，考虑到美国的监控做法，该国不适合存储欧洲数据。但这一裁决将带来令人头疼的法律问题，并可能扰乱成千上万家在美国和欧洲开展业务的跨国公司的运营。

报道称，根据相关适用情况，这项裁决可能会迫使包括脸书、谷歌母公司“字母表”和苹果公司等科技巨头在内的一些公司决定，是以高昂代价将数据中心转移到欧洲，还是切断与该地区的业务。

报道提到，科技倡导者则表示，阻止向美国传输数据可能会终结跨境数据活动带来的数十亿美元的贸易，包括云服务、人力资源、营销和广告。