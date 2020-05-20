bob手机版下载-创意防疫！泰国购物中心设计“脚踏式电梯按钮”

中新网5月20日电 据泰国《世界日报》报道，泰国国内百货商场17日复工，各式防疫工具纷纷出炉，如红外线体温感测仪及消毒地垫等。一间购物中心设计的“脚踏式电梯按钮”创意防疫，获得网友好评。

位于曼谷巴威区(Prawet District)的西康广场购物中心(Seacon Square)，在官方社交媒体上贴出一系列照片，说明重新营业后的防疫措施。

泰国购物中心Seacon Square官方“脸书”截图。

其中最受瞩目的就是“脚踏式电梯按钮”的设计。在购物中心搭电梯时不需再用手指按钮，而是用脚踩，甚至连到达的楼层也可以用脚踩到相对应的数字键。这样，人们不会用手共同接触电梯按钮，可以减少病毒接触传播的可能。

泰国购物中心Seacon Square官方“脸书”截图。

西康广场的这项创新设计也引发了网友好评，“这个创意我给10分！”、“总是用脚踩着风扇打开和关闭风扇的人们喜欢这个东西。”

此外，购物中心还采取了其他多项防疫方式，包括在多处提供消毒洗手液、加大用餐区的桌椅摆设距离至少2米，以及限制客人购物时间在2小时之内。

购物中心也加入了政府“泰胜利”大数据平台，提供二维码让顾客于进出商场时扫描。

报道称，在泰国新冠肺炎疫情刚暴发时，泰国民众曾想过一系列创意方式抗击病毒，例如在电梯内用牙签戳按钮，按完即丢弃。

甚至还有人想，把回形针嵌入打火机再按电梯钮，接着点燃打火机用高温杀死病毒，如此一来回形针还能重复使用。

【编辑:李夏君】

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