bob游戏平台官网-从落选秀到热火首发邓肯-罗宾逊依靠三分完成逆袭

此前，热火队内神射手邓肯-罗宾逊晒出了自己心目中的历史五大神射手：这五位球员按排名分别是：斯蒂芬-库里（三分命中率43.5%）、雷-阿伦（三分命中率40%）、雷吉-米勒（三分命中率39.5%）、凯尔-科沃尔（三分命中率42.9%）、史蒂夫-纳什（三分命中率42.8%）。

罗宾逊给出的这份榜单，缺少了两位出色的现役神射手，一位是汤普森（三分命中率41.9%），另外一位就是罗宾逊本人。落选秀罗宾逊在本赛季迎来首发机会，在其出色的三分表现下，打破了一连串的三分记录。

NBA历史上拥有不少出色的三分神射手，但笔者更加喜欢这位只专注于三分投射的落选秀，从上赛季的板凳末端鲜少登场，到本赛季的坐稳首发大逆袭，邓肯-罗宾逊不仅名字吓人，成长的速度也很吓人。

罗宾逊本赛季部分三分记录：

1.单赛季三分命中最多的落选秀。

2.热火队史单赛季三分记录。

3.首位连续两次命中9记三分且没有两分入账的球员。

4.单赛季三分球命中数，较上赛季增长了223个，涨幅历史第一。

5.NBA历史上第四位做到职业生涯第二个赛季命中200个以上三分球的球员，截至目前命中243记三分球。

本赛季最高产、最高效的三分神射手

罗宾逊场均贡献13.3分3.3篮板1.4助攻，投篮命中率46.7%，三分命中率44.8%（联盟第4），场均三分出手8.4次，场均三分命中3.7次（联盟第4）。本赛季比罗宾逊命中率高的只有希尔、赛斯库里和雷迪克，但这的命中率分别为48%、45.3%和45.2%，但三者的产量均未达到罗宾逊这样的高产量。

而命中次数比罗宾逊多的三分分别为哈登12.6次出手/命中率35.2%，利拉德9.9次出手/命中率39.4%，希尔德9.7次出手/命中率39.5%，而这三位的的命中率均未达到罗宾逊这样高效。如果让笔者选择本赛季的三分最佳射手，那么我会毫不犹豫的选择罗宾逊。比罗宾逊准的，产量没罗宾逊高，比罗宾逊产量高的，没有罗宾逊准。

只专注于投射的顶级三分杀手

罗宾逊是一位很奇怪的射手，他对于三分的执着，在NBA十分罕见，场均投篮出手9.4次，其中三分出手8.4次，三分球占比高达88.6%。正因为如此执着于三分，因此罗宾逊展现出十分全面的三分投射能力。

罗宾逊主要的四种进攻方式分别为定点投篮、手递手、绕掩护和转换进攻，其中定点投篮占据个人进攻比例的33.3%，每回合得分高达1.24分，投篮命中率高达44.2%，场均可以得到4.3分（队内第1）其次是手递手每回合得分1.34分，占据个人进攻比例的22.6%，场均可以得到3.2分（联盟第1），投篮命中率47.4%。绕掩护每回合可以得到1.10分，占据个人进攻比例的18.6，场均可以得到2.1分（队内第1）。

罗宾逊并不是一名只会空位三分的射手，如若不然罗宾逊不可能出手如此多的三分球，罗宾逊具备迎着防守人投射的能力，同时还拥有飘逸投射三分。罗宾逊与防守者距离2-4英尺时、三分球命中率40.4%，与防守者距离4-6英尺时、三分球命中率49.3%，与防守者6英尺以上时、三分球命中率44.6%。

面对这样的三分射手，会让防守人十分疲惫，因为你必须要时刻对其保持足够的专注度，稍有不慎就会遭到罗宾逊的三分惩罚。未来的罗宾逊毫无疑问会成为顶级神射手，26岁的大龄秀或许已经不需要再去考虑开拓其他的技能，因为他知道专注于三分投射，就足以支撑他的职业生涯。或许当罗宾逊真正巅峰到来的时候，他的三分记录会更加令人难以置信。

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