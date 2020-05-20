bob娱乐真人-孩子复学，老师家长都要学好这堂“保健课”

孩子们或已经复学，或即将复学，他们的健康关系着整个群体的安全。复学后，家长、老师该如何在保障自身健康的同时，帮助孩子远离疾病？5月19日，记者专访沈阳市疾病预防控制中心副主任王萍。

家长 点对点接送孩子

每一个学生家庭的安全都关系着整个校园的安全。王萍建议，家长平时要注意卫生和个人防护，要与学校保持密切联系，积极配合学校的防疫工作，注意做好孩子健康状况的动态监测。如果孩子出现感冒、发烧、咳嗽、流涕等情况，要及时报告学校，及时处置。同时告诉孩子，如果身体不舒服，要及时告诉老师。

家长还要鼓励孩子积极主动地与老师沟通，并用寓教于乐的方式帮助孩子学习疾病预防知识。提醒孩子要关心同学的安全，守卫学校的安全。同时，教育孩子不参加社会办学机构举办的聚集性活动，不参加同学、朋友的聚会，并做好孩子乘坐公共交通工具时的安全教育和安全防护。

上学、放学是人员流动的高峰期，家长要在上学和放学途中坚持家庭、学校“两点一线”，避免不必要的外出活动，做好点对点接送孩子，即接即送即走。同时，家长与孩子尽量避开人群，不在人多处逗留。乘坐私家车时，家长可以和孩子约好接送时间和地点，不在校门口聚集。乘坐公共交通或校车时应注意个人防护，与他人保持合理间距，不在乘坐过程中进食或饮水。住所距学校较近时，可选择步行或在监护人陪伴下骑行。接触公共物品后，立刻用免洗手消毒剂或消毒湿巾擦手。如果无法做到手清洁，可佩戴一次性手套，注意一次性手套不要重复使用，到校或回家后及时洗手。

教师 尽量不乘坐公交工具

教师直接面对学生，在疫情防控中也处于非常重要的位置。王萍建议，每位教职员工都应自觉接受疫情防控检查，提升自身应急处置能力，根据疫情防控的有关要求，完整、准确、及时地报告出行方式、出行轨迹等，主动监测自身健康状况，配合学校进行体温监测，发现异常立即上报。

在疫情防控期间，教职员工距离学校近的，建议步行上下班。步行应尽量避开人群，不在人多的场所逗留。尽量不乘坐公共交通工具，必须乘坐公共交通工具时应全程规范佩戴口罩，避免接触公共物品及部位，下车回家或到校后规范洗手。与人保持安全社交距离，不参加非必要的外出旅行和会议、活动，主动远离人员密集场所。

在学生管理上，教职员工应严格遵守各级主管部门关于疫情防控的管理规定，配合学校做好学生的登记排查和每日健康监测，发现异常情况立即上报。

沈阳日报、沈报全媒体记者 尚志文

【编辑:王诗尧】

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