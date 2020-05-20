bob手机版下载-打26个岩钉赔600万是对破坏性探险的震慑

打26个岩钉赔600万是对破坏性探险的震慑

议论风生

“草木有本心，何求美人折”。

这可能是史上最贵的“钉子”了。

据媒体报道，5月18日，在三清山“巨蟒峰”上打钉攀岩的3人，终审被判赔600万元修复环境。本案是全国首例故意损毁自然遗迹入刑的刑事案件，也是全国首例检察机关针对损毁自然遗迹提起的生态破坏环境民事公益诉讼案。

一次打钉攀岩，得赔600万元……三被告人入刑和被判赔偿生态环境损失，无疑是对其所实施行为的否定评价，也是对破坏名胜古迹的警示。

如今，距离事发已过去三年多了。2017年4月15日，张某明、毛某明、张某三名被告人，携带电钻、岩钉（即膨胀螺栓，不锈钢材质）、铁锤、绳索等工具到巨蟒峰底部，打钉攀岩，而后相继分别攀爬到巨蟒峰顶部。三人被发现后，被带到公安机关。经现场勘查，张某明在巨蟒峰上打入岩钉26个。经专家论证，三人的行为对“巨蟒峰”地质遗迹点造成了严重损毁。

每每复盘此事，都让人心痛不已。当这26个钉子被钉入巨蟒峰身体时，想必当事人会生出些快感，但置于生态保护的框架下，这不啻为“破坏”。

大山无言，但真正爱山懂山的都知道，大山其实也有知觉。判罚的这600万元是用来修复环境的，但很多时候，珍贵的遗产损毁了就损毁了，再多的钱也无法完全恢复。

5月18日是国际博物馆日，5月19日是中国旅游日，文化和游客，就这样连接在一起。这起案件宣判节点跟这两个日子挨着，难免让人将其跟文化资源保护结合起来审视。

这26颗钉子扎进了三清山，更是扎进了文化肌体，扎进了人们内心。现在攀岩这样的个性化游玩体验方式，并没什么不好，问题是，不少攀岩者或者说驴友的素质，跟不上自己的脚步。

在部分驴友的词典里，有领略、放纵、征服等词，却少了些敬重。不少人是为风景而来，却成了风景的破坏者。而今，这三人被终审判赔600万，正如涉事法院所说，该判罚综合考虑了法律、社会、经济因素，“并无不当”。

“草木有本心，何求美人折”，作为“林栖者”，“闻风坐相悦”能够理解，但不能干破坏自然、毁坏文化的事情。这起案例给所有攀岩者、驴友们都是警醒，也希望人们都能以此为鉴，别再做出这类破坏自然遗迹的无知无畏行为来。

□毛建国（职员）

【编辑:叶攀】

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