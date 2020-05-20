bob手机版下载-泰森放话满足3000万出场费，他愿意与任何对手打一场比赛！

前段时间一龙与网红刘二狗之间进行了一场闹剧比赛，虽然这场比赛受到很多人吐槽，特别专业拳手不屑这种比赛，就连一龙好友死神方便也看不下去了，纷纷指责一龙把搏击风气带偏了，如此下去，中国搏击成为跳梁小丑的舞台，谁都可以上擂台，假如让外国人看到这种闹剧比赛，给人的错觉，这就是中国搏击的水平吗？这对于中国搏击发展并没有好处，当然一龙也想改变这种只打网红，不打实力派人物的局面，他又开始在物色下一个对手，到底是谁呢？

我们知道有很多人想挑战一龙，什么李小龙模仿者、截拳道传人、一指禅大师等都向一龙开炮，虽然这些人都想挑战一龙，说明一龙人气太高，如果没有名气，谁愿意天天在社交平台叫嚣要挑战一龙？其实一龙最想打的人并不是这些挑战者，也不是什么网红，而是泰森，用他的话来说，做梦都想与泰森打，那是否能够成行。

前几天一龙与网红刘二狗打比赛时，在后台已经在策划与泰森的比赛，他建议一龙在过年前打比赛，因为他只有这个时间段有空隙到医院去看望一龙，这话也够损人了吧！还没有打就在赌咒一龙会住进医院，说明一龙与泰森之战还是有剧本，而且是网红刘二狗帮助他设计好的剧本，很多人看到这里，觉得这个刘二狗太有心计了，他当然希望泰森帮助自己复仇，那一龙与泰森能否成行？

前几天泰森也发话了，只要满足他3000万出场费，不管对方是谁？都可以打一场，这也就说明泰森与一龙还是有可能打一场比赛，更关键当然是3000万出场费谁出？一龙肯定出不去，也不愿意出，只有商家，对于这笔巨额的出场费的确头痛，如果通过这场比赛，能够制造成真的世纪之战，那门票和影响力就不愁了，本来泰森就带有超强的影响力，再加上中国搏击巨星一龙的影响力，这场比赛未打就会先火。

黄强歪谈体育认为，什么情况都有可能发生，虽然现在觉得一龙与泰森打一场比赛，那是天方夜谭，但是越不可能的事情越有可能，这样才有观赏性，只要满足3000万出场费，泰森一定会到中国打一场跨界之战，一龙的心愿也能够满足，小编认为一龙想要战胜泰森，那只能是太阳从西边出来，不过也不要悲观，一龙不是战胜当时很牛的崔洪万吗？很多人调侃如今的泰森缺钱了，他想为自己的女儿找嫁妆，毕竟他还有一个女儿嫁不出去，前段时间放话，谁愿意娶他的女儿，他愿意自掏几千万嫁妆，可见他嫁女有多心切！你们愿意做泰森的女婿吗？你们敢讨泰森的女儿吗？你们支持泰森与龙打一场跨界之战吗？

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