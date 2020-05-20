bob手机版下载-吉林天桥岭发现野生东北虎新个体

中新网长春5月20日电 (郭佳 延长才 刘宸行)东北虎豹国家公园管理局天桥岭局20日发布消息，该局新开林场辖区内发现野生东北虎新个体。

近日，该局工作人员在整理野外红外相机数据时发现一段野生东北虎影像，影像中的东北虎神态威严，漫步在林中巡视领地。

国家林草局东北虎豹监测与研究中心副主任冯利民鉴定，这只东北虎为刚成年的青年雄性东北虎。2019年末离开在中俄边境区域的出生地，向西扩散至东北虎豹国家公园西部的天桥岭、汪清及附近区域。

新开林场属于高寒地区，拍摄到野生东北虎豹视频的林班海拔高度在550米，属于针阔叶混交林，生物物种多样化，极其适合大型肉食类动物栖息。

近年这里多次拍摄到东北虎豹影像。2015年12月10日，在9林班6小班拍摄到雄性成年野生东北虎；2018年10月9日，在40林班19小班拍摄到雄性成年野生东北虎；2020年4月26日，在15林班拍摄到雄性成年野生东北豹。

天桥岭林区是吉林珲春和汪清国家级自然保护区东北虎豹扩繁种群寻找新家域的潜在定居地，也是来自俄罗斯的东北虎豹沿吉林和黑龙江交界地带向长白山腹地扩展的关键生态廊道。

近年来，吉林省天桥岭林区按照东北虎豹国家公园、吉林省林草局及长白山森工集团的统一安排部署，以加强生态环境保护为核心，严厉打击滥捕乱猎等任何伤害野生动物的违法行为，构建了责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的森林资源管护和东北虎豹保护责任体系，确保了东北虎豹及其他野生动物种群栖息地的安全。(完)

【编辑:梁静】

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