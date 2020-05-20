bob娱乐真人-60岁，巡边55年

岩聪在巡边。（云南省公安厅 供图）

身着迷彩服，腰挂开山“剽牛刀”，肩跨多彩“佤族包”，在祖国西南边陲的普洱市西盟县，驻守着一位老巡边员岩聪。

5岁随父巡边，守护4块界碑、7.9公里边境线，为祖国巡边55年，走了10多万公里……他说：“我要一直巡下去，除非走不动了。”

和界碑同年生，视界碑如生命

1960年，位于西盟县岳宋乡的4块界碑立了起来，岩聪也在这一年出生。

“我从5岁开始跟着父亲巡边，到现在已经50多年了，一直以来我深深爱着我们的边境。”岩聪是西盟县的第一批巡边员，当时一起工作的其他同志都退休了，他还在继续巡边。“现在，不去看看界碑，心里就感觉缺了什么。”

当初，从180号界碑到182号界碑，再到183号界碑，没有可以正常走的路，到处都是丛林，山路崎岖、荆棘满地、山高坡陡。现在巡边走的路基本上都是岩聪年轻的时候用砍刀砍出来的。

岩聪和界碑合影。（云南省公安厅 供图）

守好每一寸国土，大家才能吃饱肚子

岩聪说，小时候，父亲就叫他跟着学习如何巡边。当时，只有五六岁岩聪并不太理解为什么要巡边。现在，也还有很多人问他为什么坚持巡边。

小时候，父亲对他说：“管理好这片土地，就是管理好自己的肚子，这样才能吃得饱。”现在，岩聪说：“任何人都不能侵犯我们国家的土地。如果土地没了，我们的好日子也就没了。”

几十年来，岩聪就成了这里最熟悉情况的巡边员。在这里巡边守边的民警来了一拨又走了一拨，新来的民警都会来找岩聪咨询，也正是在这种相互信任中，让岩聪一直驻守在这里，从未有过放弃的念头。

岩聪和民警一起巡边。（云南省公安厅 供图）

扛着国旗走，在边境线上比任何装备都管用

现在，岩聪感觉到自己的国家强大了，在巡边护边的过程中，自己的内心有强烈的自豪感，走在每一寸土地上，都感觉到光荣。岩聪说：“现在巡逻，都不用拿着装备，扛着国旗走，在边境线上比任何装备都管用。”

年龄可以退休，对边境的爱护不曾褪色。岩聪和同事基本上每天都要走一遍，一个来回10多公里。55年来，岩聪走了10多万公里，每一寸土地上都留下他的足迹。正是他的坚持和付出，这里边境才一片安宁祥和。（李发兴 钱兴重）

责编：张阳

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