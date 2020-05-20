bob手机版下载-珠峰“身高”从哪儿测？听专家怎么说

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珠峰“身高”从哪儿测？听专家怎么说

日前，2020珠峰高程测量登山队公布冲顶队员名单，何时登顶成舆论关注焦点。为人测身高，从脚量到头顶即可；为世界最高峰测“身高”，如何确定“头”和“脚”？如果说登顶测量找到了珠峰的“头”，那世界最高峰的“脚”又在哪里？记者近日采访相关专家，解读珠峰“身高”测量原理。

海拔从哪儿算 “身高”可从黄海测

中国测绘科学研究院大地测量与地球动力学研究所所长、2020珠峰高程测量技术协调组组长党亚民说，测绘术语中的“高程”可理解为通常所说的“海拔高程”，其特殊性体现在它的起算面上。

“我国法定的高程起算面是黄海平均海平面，是根据青岛大港验潮站1952年至1979年的验潮资料计算确定的。”党亚民说，珠峰高程就是峰顶相对于黄海平均海平面的高差。因此可以说，我国为珠峰测“身高”要从黄海测起。

珠峰的“脚”找到了，如何将其与峰顶联系起来？党亚民说，黄海的平均海平面可以通过一场“接力”传递到全国各地，如同将其延伸到了大陆内部一般。就算离海再远，也能测出该地相对黄海平均海平面的高程。

但此次测量从青岛一路测到珠峰并不现实。党亚民说，我国已通过早期的国家重大测绘专项建立了覆盖全国的高程基准。通俗来说，就是在全国布设了许多高程基准点，相当于参照点。“珠峰高程测量通常选西藏日喀则市的高程基准点作为起算点。”党亚民说，这和以青岛水准原点为起算点结果是一样的。

运用多种技术 结果更精准

2005年和此次珠峰高程测量均综合运用了多种传统和现代技术，结果更精准、可靠。“卫星大地测量技术获得的是峰顶的大地高，这不是以黄海平均海平面作为起算面的海拔高程，而是从规则的地球椭球体起算的高程。”党亚民说，随着卫星导航定位技术广泛应用，许多国家在登山队帮助下在峰顶用GNSS接收机进行测量，简单计算后就宣称获得了最新的珠峰高程。

“这种方式获得的高程只能认定为科研成果，它忽视了将测量结果归算到海拔起算面这个重要环节。”党亚民说。

大地水准面确定 提升测量精度

那么，如何将GNSS测定的大地高向海拔高程转换？党亚民介绍，这就需要用到现代大地测量的另一项技术——大地水准面确定。他说，理解这种转化仍可从起算面入手。

“黄海高程基准是我国法定的高程起算面，在这个面上重力作用处处相同。我们在珠峰地区进行各种重力测量，就可以找到许多与这个面重力作用相同的点，这些点就是黄海高程基准在珠峰的延伸。这是找到珠峰真正的‘脚’的又一种方法。”党亚民说，这些点组成的面叫大地水准面，在这个面上，海拔高程为0。

“科学家可以在珠峰地区建立一个大地水准面数值模型，只要给出任意点坐标，就能知道大地水准面与地球椭球体间的差值。GNSS测定的大地高减去这个差值，就是珠峰的海拔高程。”党亚民说。

党亚民介绍，今年在珠峰北坡开展了密集的高精度航空重力测量，填补了国际空白，是此次珠峰高程测量的重大技术突破。

文/新华社

【编辑:叶攀】

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