bob娱乐真人-福建古村落乡村旅游焕发新活力 青年返乡逐梦

(八闽千姿)福建古村落乡村旅游焕发新活力 青年返乡逐梦

中新网福建宁德5月20日电 (吕巧琴 叶茂)“听一夜水流，古镇顽皮的呼噜声……鲤鱼衔走旧梦，炊烟等归人。”入夜，在位于鲤鱼溪畔的“鲤想青年”民谣小酒吧内，慕名而来的游客，三三两两地各自围坐一桌，小酌几杯，并随着吉他节奏轻声吟唱《老下雨的周宁》。

这首《老下雨的周宁》系陈子昀团队的原创歌曲，那两句歌词，也是他最钟爱的。现年28岁的陈子昀告诉中新网记者，鲤鱼溪溪水彻夜流淌，溪中鲤鱼玩耍的咕噜声，就如同人的呼噜声一般；人们不必执着于过往，更应追寻未来。

图为游客在鲤鱼溪投喂鲤鱼。 王东明 摄

鲤鱼溪，位于福建宁德市周宁县浦源镇浦源村。据地方史志记载，南宋嘉定年间，郑氏祖先迁居浦源村，为防止水源被污染或投毒，便在村中长800多米的溪流中放养鲤鱼，并制定严禁捕捞和伤害鲤鱼的族规。村民们严守族规，代代相传，形成了一条美丽的鲤鱼溪，被誉为“中华奇观”。

沿溪而行，两岸古民居林立。穿村而过的清澈溪水中，众多锦鲤怡然自得。如有游客投食，锦鲤竞相争食，往来穿梭；如双手持续击掌，鲤鱼也会闻声而来，见影而聚，充满了浓烈的“人情味”。

来自周宁县的游客彭女士告诉记者，每周她都会从周宁县城关带着孩子到鲤鱼溪游玩，这里空气清新、景色美丽，孩子也喜欢。

图为鲤鱼溪两岸古民居林立。 王东明 摄

正是浦源村的古朴静谧，吸引陈子昀返乡创业。2017年英国留学归来的陈子昀，在宁德市从事保险行业，此后和三五好友的交谈中，萌生到古村落创业的想法，并于2019年8月将创业项目落地浦源村。

“本身对文化这方面就一直很感兴趣。”陈子昀说，浦源村的生活节奏很慢，给人一种很古朴和惬意的感觉，所以借鉴云南丽江、北京后海酒吧的理念，在浦源村开办“鲤想青年”，给鲤鱼溪增添一点声音。

随着当地旅游业的不断发展，“鲤想青年”生意越来越红火，并增添餐饮业务，每个月收入达3万多元(人民币，下同)。陈子昀称，目前正筹备开精品民宿，搭配唱歌培训、木工传统技艺、夯土等自然学堂，并将该模式植入至其他乡镇的村落。

良好的生态环境和浓厚的鲤鱼文化，让浦源村列入第二批中国传统村落名单，获评“中国鲤鱼文化之乡”“福建最美的乡村”等，并完成鱼祭广场、鲤鱼溪漫行道、荷花池、灯光秀等工程建设，丰富核心景区内涵；在鲤鱼溪民俗馆集中展示评书、手工制硋、手工制蓑衣等非物质文化遗产。

图为航拍礼门乡常源村。 王东明 摄

数据显示，鲤鱼溪2018年游客达67.6万人次，实现旅游综合收入7800多万元。浦源镇党委书记黄瑞宝表示，将创新宣传鲤鱼文化，传承深厚的文化底蕴、优良的村规民约和家训家规，争取旅游人气兴旺、游人如织，更具吸引力和竞争力。

古村落的发展，也吸引43岁的黄传杰返乡创业。此前在上海经商的他，2018年回到周宁县礼门乡常源村开办集餐饮、休闲、娱乐、民宿于一体的古村山庄，并开设农场养殖白雪鸡，种植黄花菜。

“家乡建设得好，想回村做点事情，也带动一些村民增收。”黄传杰说，现在来旅游的人是越来越多，今年以来，山庄的收入达6万多元，一年四批的白雪鸡养殖预期收入将达十五、六万元，并带动3名村民增收1万多元；后期计划扩大养殖规模，带动更多群众增收。

图为航拍礼门乡常源村。 王东明 摄

走进依山而建的常源村，村庄内60余栋古民居保护完好，别具特色，特别是集防火防盗作用于一体、高达十几米的夯土墙，历经几百年风吹雨打，仍屹立不倒；穿村而过的小溪溪水潺潺，一万多只色彩斑斓的锦鲤悠然自得，仿佛置身世外桃源。

常源村，2019年入选第五批国家级传统村落名录，近年来围绕乡村旅游发展，筹资修建香炉山道路、观景台等旅游配套设施，实施古民居屋檐复原、古巷道复原、修建仿古长廊等，实现“望得见山，看得见水，记得住乡愁”。

“发展乡村旅游，就要带动乡村生态农业的发展。”常源村驻村第一书记余昌武表示，将通过挖掘打糍粑、酿酒、制作棕衣、密语等民俗文化，示范带动发展农家乐，同时努力挖掘和开发香炉山文化，为村发展旅游提供新亮点，争创3A级景区。(完)

【编辑:黄钰涵】

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