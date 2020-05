bob娱乐真人-“以身试药”被福克斯主播批评后，特朗普转发系列推文反击：福克斯变了！

【环球网报道 记者 朱梦颖】“福克斯不再是以前的那个福克斯了”,在“以身试药”挨了福克斯电视台主播尼尔·卡乌托的批评后,特朗普19日发推如此反击。

18日,特朗普自曝正在服用羟氯喹和锌作为预防新冠病毒的药物,这一表态随即遭到外界指责,其中就包括被看作是特朗普“拥趸”的福克斯电视台的主播。当天晚些时候,该电视台主播尼尔·卡乌托批评说:“这(指服用羟氯喹)会要了你的命。”他还称,如果按照总统的建议(服用药物),那么就会有失去生命的风险。此前,专家们根据研究发现这种抗疟疾药物在预防和治疗新冠肺炎方面是危险且无效的。

19日,特朗普连着转发了多条推文,反击卡乌托的批评。

@Wayne Allyn Root:很难相信卡乌托是如此的愚蠢且容易上当受骗的人。他引用的美国退伍军人事务部(VA)的研究完全是骗人的,那对年老病人的研究过了头。并且没有服用锌。锌是关键。特朗普总统做得好。你点亮了(我们)的路!醒醒吧愚蠢的人们。

@The Curve Is Bent. Time to Free Us!:卡乌托输给了CNN。无法想象为什么。混蛋一个。

@Bill Mitchell:我不能一直在推特上发这些,因为卡乌托说的十足愚蠢的话简直令人难以想象。他声称,如果你有任何呼吸道疾病,羟氯喹会要你的命!这是一个完全错误的说法,没有任何科学依据。

@The Hoarse Whisperer:

最近两天福克斯在羟氯喹这事上的表态:

尼尔·卡乌托:它会要你的命!!!

劳拉·英格拉哈姆:服用吧!服用吧!服用吧!

随后,特朗普还转发了一条网友批评卡乌托“简直像CNN主播”的推文。他在转发时写道:“福克斯再也不是以前的那个福克斯了。我们怀念伟大的罗杰·艾尔斯(福克斯新闻前董事兼CEO)。你们现在反特朗普的人比以往任何时候都多。快寻找新的出路吧!”

当天,特朗普还毫不客气地回怼了讽刺自己“病态肥胖”的“老对手”佩洛西。先是说自己“才不会回应她”,接着又骂佩洛西“有病”。18日,佩洛西在一档电视节目中讽刺说,服用羟氯喹预防新冠对于“病态肥胖”的特朗普来说不是个好主意。

此外,他还倔强自辩,抨击美国退伍军人事务部(VA)此前警告该药物风险的研究是“虚假研究”,甚至称这项研究中的那些病人“又病又老”,所以研究结果“给出了错误的信息”。