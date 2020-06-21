bob娱乐真人-上海为百名抗疫新人举行集体婚礼

中新网上海6月21日电 (许婧 李秋莹)为还给坚守一线的“抗疫战士”们一场难忘的婚礼，“爱在浦江幸福今生”百名抗疫新人盛世婚典20日在上海举行。50对新人中，既有前往湖北援鄂或者奋战在上海抗疫一线的医务工作者，也有保一方平安、防治疫情的公安干警、社区志愿工作者；还有防止疫情输入、坚守在机场道口的边检人员，以及保证城市正常运行，做好后勤保障的各路幕后英雄……

当天中午，新人们分别来到上海地标性建筑——东方明珠电视塔和上海中心，在工作人员的帮助下换上嫁衣，画上精致妆容，穿上美丽的婚纱和西服，变成了现场最为闪耀的璧人。他们手牵着手，迈着轻快的步子登上了东方明珠、上海中心。这一天，申城两大地标携手为新人提供了最佳的婚纱照摄影地点，在上海的高空，用镜头和大屏定格最珍贵、最美丽的幸福瞬间。

拍完婚纱照，新人们搭乘双层观光巴士，向婚典主会场驶去。一抹红色的“盛世婚典”新人车队成为当日陆家嘴街道上最亮丽的风景线，最终汇聚于本次婚礼的中心舞台——东方明珠城市广场。

下午5点，伴随着婚礼进行曲的响起，50对新人依次走上红毯，步入会场。他们或紧紧握住彼此的手，或低头含笑，或招手致意，在亲朋好友的见证下，迎来自己人生中重要的一刻。

在婚礼现场，上海市总工会党组书记黄红代表主办方向新人送上最诚挚的祝福。她表示，抗疫新人们为抗击新冠肺炎疫情做出贡献，给城市带来温暖和安宁。今天的婚典是一场珍贵的婚典，是一场表达敬意的婚典，是一场值得铭记的婚典，弥足珍贵的抗疫经历和来自社会各界的关爱，赋予了这场盛世婚典独一无二的非凡意义，成为抗疫新人和见证者永久的珍藏和记忆，更是上海这座国际化大都市有温度、有品格的精彩呈现。她希望新人们共同谱写文明和谐的家庭新风，一起投身创造上海发展新奇迹的伟大事业！

6月20日，为还给坚守一线的“抗疫战士”们一场难忘的婚礼，“爱在浦江幸福今生”百名抗疫新人集体婚礼在上海举行。 申海 摄

上海市第一人民医院副院长、第一批上海援鄂医疗队领队郑军华为新人们证婚，他热情地对新人说：“共同经历过风雨，才会更加珍惜眼前人，更知道这热气腾腾的人间烟火气的弥足珍贵。相信你们定能共同经营好自己甜蜜美满的婚姻和爱情，走好人生每一步！”

婚礼仪式上，上海市妇联主席徐枫带领新人宣读《结婚誓言》，并为新人送上最诚挚的祝福：“今天是你们一生中最值得纪念的日子。希望在未来的岁月里，你们彼此珍惜，相亲相爱，相濡以沫，牵手一生！”

在现场，五十对新人的爱情故事打动着大家。新人刘伟成与张月莉分享了自己的爱情故事：他们两人通过上海市总工会实事项目——四季恋歌“会缘”交友平台相识相恋，抗疫时期一个冲锋在湖北前线，一个坚守在保障城市运营的一线。而高桥派出所的民警陆锦超和第七人民医院肾病科护士阙雯共同谱写了援鄂期间的爱情日记；浦江海关边检站的杨焱因机场防疫支援，取消婚礼；杨浦区总工会干事曹理仰与他的妻子姚梦萧每天与居委干部要走10万步，坚守在社区一线……无数的抗疫爱情赢得大家的阵阵掌声。

新人杨炎、吴馨宜的家长告诉记者：“看到孩子们斗志昂扬参与抗疫，作为父母，我们除了担忧，更是满满的欣慰与自豪。虽然疫情影响到了他们的婚礼，但是也让他们先一步成长，成为了更好的自己与彼此。”

傍晚时分，新人们携手登上“明珠号”游轮，步入“同心舱”，在船舷上留下爱的永恒记忆。

晚上8点20分，东方明珠电视塔上亮起“中国红”吉祥灯光，与上海中心“爱在浦江幸福今生”的巨幅字幕交相辉映，向抗疫新人们送上崇高致敬。不少新人们表示，那段弥足珍贵的抗疫经历和这场具有仪式感的婚礼，将为他们人生最重要的时刻增添浓墨重彩的一笔。(完)

【编辑:叶攀】

更多资讯，尽在https://auarc.com