bob手机版下载-今年福建首个区域协作旅游推介活动厦门举办

中新社厦门6月20日电 (记者 杨伏山)今年福建首个区域协作旅游推介活动——“闽西南e家人”旅游产品发布会及公众销售会，20日在厦门举办。

厦门、漳州、泉州、三明、龙岩五地市文旅局部门组织376家文旅企业通过线上云发布，展示了615款特色旅游产品，其中有50家企业还到厦门开展现场展销，为闽西南区域文旅消费市场注入活力。

当天，由厦门市文旅局牵头举办的是次推介活动，闽西南各地市文旅局联手协作，将旅游产品发布会精心打磨成一场尽展文旅融合风采的云展播：世界文化遗产鼓浪屿印象诗歌融入“厦门人游厦门”旅游资源介绍，龙岩采茶山歌搭配“红色古田”精品旅游线路推介，非遗偶戏演出串接了“花样漳州”“海丝泉州”的文化之旅……长达2小时的网络直播，吸引线上6700多万人次观看。

为克服疫情给闽西南旅游企业界交流带来的影响，厦门市文旅局搭建闽西南旅游业内人士的线上“云洽谈”视频交流平台，供厦门旅游批发商与漳州、泉州、三明、龙岩旅游供应商对接联系，抱团营销。

当晚开市的“闽西南e家人”旅游产品公众销售会，吸引闽西南五地优质酒店、景区、旅行社、伴手礼商家等重点文旅企业现场展销，精选316款特惠周末游产品，为厦门人提供家门口的“闽西南旅游产品体验馆”。(完)

【编辑:张楷欣】

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